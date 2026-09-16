Durva fordulat jön az időjárásban: kettészeli az országot a front

Hullámzó frontrendszer érkezik csütörtökre virradóan, amely csak lassan vonul át Magyarország felett – közölte a HungaroMet Nonprofit Zrt. Északnyugaton 20 fok alatt maradhat a csúcshőmérséklet, míg keleten még 30 fokot is mérhetnek.
Jelentős hőmérsékleti különbséget hoz a csütörtökre érkező hullámzó frontrendszer – írta a HungaroMet Nonprofit Zrt. A front kettészeli a Kárpát-medencét, így miközben északnyugaton a maximumok a 20 fokot sem feltétlenül érik el, a délkeleti és keleti határ közelében 30 fok körüli értékek is előfordulhatnak.
Egyik országrészben 20, a másikban 30 fok lesz: megérkezik a front
A csapadék esélye szintén növekszik, de kiadós esőzésre egyelőre nem kell számítani. Elsősorban elszórtan alakulhat ki gyenge eső vagy zápor, péntektől pedig zivatarok is érkezhetnek.
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