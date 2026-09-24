Nyakunkon az újabb front: zivatar és erős szél is lecsaphat csütörtökön

Mozgalmasabbra fordul az időjárás csütörtökön: a HungaroMet tájékoztatása szerint északnyugat felől egy gyors mozgású front érkezik. Hatására napközben erősen megnövekszik a felhőzet, átmenetileg pedig teljesen be is borulhat az ég.

Újabb front csap le az országra: eső, zivatar és erős szél is jöhet csütörtökön.

A délelőtti órákban még nem valószínű csapadék, dél körül, illetve kora délutántól azonban egyre több helyen eredhet el az eső, és záporok is kialakulhatnak. A nyugati és északnyugati országrészben délután akár néhány zivatar is kipattanhat.

Nem mindenhol hoz kiadós esőt a front

Bár csütörtökön az ország több pontján szükség lehet az esernyőkre, komolyabb mennyiségű csapadékra ezúttal sem kell számítani. A HungaroMet szerint 5 millimétert elérő csapadék csak kevés helyen hullhat, erre elsősorban délnyugaton van esély. Az ország nagy részén ennél jóval kevesebb eshet, sőt olyan területek is maradhatnak, ahol egyáltalán nem lesz csapadék.

Kora estétől északnyugat felől már határozottan csökkenni kezdhet a felhőzet.

A fronttal együtt a szél is feltámad.

A délnyugati, nyugati, majd északnyugatira forduló szelet többfelé élénk, időnként erős széllökések kísérhetik, de a záporok és zivatarok környezetében szintén hirtelen megerősödhet a légmozgás.

Nagy lehűlés egyelőre nem érkezik: csütörtök délután 18 és 24 Celsius-fok közötti maximumokra lehet számítani.