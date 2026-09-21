Figyelmeztetés a fűtési szezon előtt: ezt mindenképpen ellenőrizd otthon, mielőtt begyújtasz!

A fűtőeszközöket a fűtési szezon előtt típustól és életkortól függetlenül évente egyszer tanácsos szakemberrel ellenőriztetni. Ezek jellemzően nyílt lánggal működő, hőtermelő berendezések, amelyek meghibásodása lakástűzhöz vagy akár szén-monoxid-mérgezéshez is vezethet – figyelmeztetett a katasztrófavédelem.
A kéményt sem szabad elfelejteni
A fűtőberendezés mellett a kémény ellenőrzésére is érdemes figyelmet fordítani. Társasházakban élőknek ezzel nincs külön teendőjük, oda automatikusan érkeznek a kéményseprők.
A családi házban élőknek viszont időpontot kell foglalniuk az ingyenes kéményellenőrzésre.
Ősszel sokan kérnek ellenőrzést, ezért a kéményseprők leterheltebbek lehetnek, így előfordulhat, hogy az időpontra várni kell.
Ha valaki rendszeresen ellenőrizteti a kéményt, önmagában nem jelent problémát, ha az első őszi befűtés előtt még nem járt ott kéményseprő. Az ellenőrzés rendszeressége a fontos, és nem kizárólag ősszel lehet szakembert hívni.
Gázzal fűtőknek kétévente, fával fűtőknek évente egyszer érdemes időpontot foglalniuk az ingyenes kéményellenőrzésre.
Van, amikor kötelező a kéményseprő
Ha egy kéményt évek óta nem ellenőriztek, vagy egy régóta használaton kívüli kéményt szeretnének újra használatba venni, az első használat előtt mindenképpen javasolt kéményseprőt hívni.
Új fűtőeszköz kéményre kötése vagy a kémény átalakítása esetén azonban már kötelező az ellenőrzés.
Ilyenkor a kéményseprő megfelelőségi nyilatkozatot állít ki. Ennek hiányában a kémény használata nemcsak tilos, hanem életveszélyes is.
Az ingyenes kéményellenőrzésre telefonon a 1818-as számon lehet időpontot foglalni. A telefonos menüben az 1-es, majd a 9-es, végül ismét az 1-es gombot kell megnyomni. Online ügyintézésen keresztül is lehet időpontot foglalni a kéményseprési szolgáltatás honlapján.
A szén-monoxid miatt is veszélyes lehet a fűtés
A fűtési szezonban gyakran riasztják a tűzoltókat szén-monoxid miatt. A mérgező gáz ott keletkezhet, ahol zárt térben nyílt láng ég, és nem megfelelő a szellőzés.
Nem igaz, hogy kizárólag a régi gázkazánok jelenthetnek veszélyt. Nem megfelelő szellőzés mellett a fával vagy szénnel fűtők is veszélyben lehetnek.
Ha a fűtőeszköz égéstere elérhető a helyiségből, biztosítani kell az állandó és automatikus szellőzést. Ehhez nem elegendő időnként ablakot nyitni, a nyílászárókba légbevezetőt kell szerelni.
Érdemes szén-monoxid-érzékelőt is felszerelni
Ahol nyílt égésterű fűtőeszköz, vízmelegítő vagy gáztűzhely működik, ott érdemes szén-monoxid-érzékelőt elhelyezni. A készüléket a nyílt lánggal működő eszköztől egy-másfél méterre, fejmagasságban ajánlott felszerelni.
Az érzékelőknek is van szavatossági idejük. Ha ez lejár, a készüléket ki kell cserélni.
A tűzifán is sok múlik
Fával történő fűtésnél a legoptimálisabb, ha a tüzelőt két éven keresztül fedett, jól szellőző helyen szárítják.
A megfelelő tűzifa nedvességtartalma 20 százalék alatt van, miközben a frissen kivágott fa nedvességtartalma elérheti a 40–50 százalékot is.
A nedves fa alacsonyabb hőfokon ég, és több korom, kátrány, valamint vízgőz szabadul fel. Ezek lerakódhatnak a kéményben, ezért több szempontból sem érdemes nedves fával fűteni.
Kezelt, például festett, lakkozott vagy rétegelt fát sem érdemes elégetni. A legrosszabb megoldás pedig a szemét, az olajos rongyok, a műanyag vagy a gumiabroncs elégetése.
A tüzelőt a fűtőeszköztől távolabb célszerű tárolni, így a kipattanó szikra kisebb eséllyel gyújtja meg a közelben lévő éghető anyagokat.
Fűtési szezon: ezeket érdemes még most megtenni a kisebb számláért
A fűtési szezon előtt néhány egyszerű lépéssel nemcsak kellemesebbé tehetjük az otthonunkat, hanem a fűtésszámlát is mérsékelhetjük.