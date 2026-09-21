Figyelmeztetés a fűtési szezon előtt: ezt mindenképpen ellenőrizd otthon, mielőtt begyújtasz!

A fűtőeszközöket a fűtési szezon előtt típustól és életkortól függetlenül évente egyszer tanácsos szakemberrel ellenőriztetni. Ezek jellemzően nyílt lánggal működő, hőtermelő berendezések, amelyek meghibásodása lakástűzhöz vagy akár szén-monoxid-mérgezéshez is vezethet – figyelmeztetett a katasztrófavédelem.

A fűtési szezon előtt egy próbafűtéssel még időben kiderülhetnek a fűtőberendezés hibái - Illusztráció

Fotó: Pixabay

A kéményt sem szabad elfelejteni

A fűtőberendezés mellett a kémény ellenőrzésére is érdemes figyelmet fordítani. Társasházakban élőknek ezzel nincs külön teendőjük, oda automatikusan érkeznek a kéményseprők.

A családi házban élőknek viszont időpontot kell foglalniuk az ingyenes kéményellenőrzésre.

Ősszel sokan kérnek ellenőrzést, ezért a kéményseprők leterheltebbek lehetnek, így előfordulhat, hogy az időpontra várni kell.

Ha valaki rendszeresen ellenőrizteti a kéményt, önmagában nem jelent problémát, ha az első őszi befűtés előtt még nem járt ott kéményseprő. Az ellenőrzés rendszeressége a fontos, és nem kizárólag ősszel lehet szakembert hívni.

Gázzal fűtőknek kétévente, fával fűtőknek évente egyszer érdemes időpontot foglalniuk az ingyenes kéményellenőrzésre.

Van, amikor kötelező a kéményseprő

Ha egy kéményt évek óta nem ellenőriztek, vagy egy régóta használaton kívüli kéményt szeretnének újra használatba venni, az első használat előtt mindenképpen javasolt kéményseprőt hívni.

Új fűtőeszköz kéményre kötése vagy a kémény átalakítása esetén azonban már kötelező az ellenőrzés.

Ilyenkor a kéményseprő megfelelőségi nyilatkozatot állít ki. Ennek hiányában a kémény használata nemcsak tilos, hanem életveszélyes is.

Az ingyenes kéményellenőrzésre telefonon a 1818-as számon lehet időpontot foglalni. A telefonos menüben az 1-es, majd a 9-es, végül ismét az 1-es gombot kell megnyomni. Online ügyintézésen keresztül is lehet időpontot foglalni a kéményseprési szolgáltatás honlapján.

Illusztráció

Fotó: Pixabay

A szén-monoxid miatt is veszélyes lehet a fűtés

A fűtési szezonban gyakran riasztják a tűzoltókat szén-monoxid miatt. A mérgező gáz ott keletkezhet, ahol zárt térben nyílt láng ég, és nem megfelelő a szellőzés.