Fűtési szezon: hamarosan jön a hideg, ezeket érdemes még most megtenni a kisebb számláért

A fűtési időszak szeptember 15-én kezdődik, és a következő év május 15-ig tart. Ez azonban nem jelenti azt, hogy szeptember 15-én minden otthonban automatikusan bekapcsol a fűtés: a tényleges fűtésindítást az időjárás, a szolgáltatói szabályozás és a helyi megállapodások is befolyásolhatják.
A hidegebb hónapokra azonban már most érdemes felkészülni. A fűtési költségeken ugyanis nemcsak nagyobb beruházásokkal lehet spórolni: több olyan egyszerű megoldás is van, amelyhez csak egy kis odafigyelésre van szükség.
Már most érdemes ellenőrizni a fűtési rendszert
A fűtési szezon előtt érdemes átnézetni a kazánt és a teljes fűtési rendszert. A szakember által elvégzett karbantartás segíthet feltárni az esetleges hibákat, és a rendszer hatékonyabb működéséhez is hozzájárulhat. Régebbi berendezés esetén hosszabb távon egy korszerűbb készülék is megtakarítást jelenthet.
A radiátorokra is érdemes figyelni.
A levegős radiátor, a rosszul működő szelep vagy a fűtőtest elé tolt bútor is ronthatja a hőleadást.
A radiátorok légtelenítése és portalanítása ezért szintén fontos a szezon előtt, a fűtőtesteket pedig érdemes úgy elhelyezni és körülvenni, hogy a meleg szabadon áramolhasson a helyiségben.
A termosztáttal is sokat lehet spórolni
Nem feltétlenül kell nagy változtatásokban gondolkodni, ha csökkenteni szeretnénk a fűtés költségét. Ahogyan a korábbi, MVM-adatokra hivatkozó összeállításunkban is megírtuk, már az is energiamegtakarítást eredményezhet, ha 1 Celsius-fokkal alacsonyabbra állítjuk a hőfokszabályzót. A programozható termosztát pedig abban is segíthet, hogy a fűtés igazodjon a napi rutinunkhoz.
Ha rövidebb időre elmegyünk otthonról, érdemes mérsékelni a beállított hőmérsékletet, többnapos távollét esetén pedig még nagyobb csökkentés is indokolt lehet. Éjszakára szintén visszavehetjük a hőmérsékletet, így a lakás fűtése akkor is takarékosabb lehet, amikor alszunk.
Ne engedjük kiszökni a meleget
A fűtési költség szempontjából az sem mindegy, mennyire tartja meg az otthon a meleget. A rosszul záródó ablakokon és ajtókon könnyen kiszökhet a meleg, ezért érdemes ellenőrizni a nyílászárók tömítését. Ha szükséges, tömítéscserével, beállítással vagy hővédő fóliával is javíthatunk a helyzeten.
A kisebb réseket is érdemes megszüntetni.
A bejárati ajtó, a pince- vagy padlásfeljáró körüli hézagokon is távozhat a meleg, ezeket szigetelőcsíkkal, megfelelő tömítéssel vagy ajtóseprűvel lehet lezárni. A huzatfogó párna szintén egyszerű megoldás lehet az ajtó alatti hideg levegő ellen.
Nagyobb felújítás esetén a falak, a födém és a tető megfelelő szigetelése is jelentősen mérsékelheti a hőveszteséget. Ha azonban nincs lehetőség teljes korszerűsítésre, már kisebb munkákkal is javítható az otthon hőtartása.
A függöny és a szőnyeg is számíthat
A hőérzetet egyszerű módszerekkel is javíthatjuk. A padlóra terített szőnyegek kellemesebbé tehetik a hidegebb burkolatot, az ablakokra pedig érdemes sűrűbb szövésű függönyt választani. Arra azonban figyelni kell, hogy a behúzott függöny ne takarja el a radiátort, mert az akadályozhatja a meleg levegő áramlását.
A radiátor mögé helyezett hővisszaverő lap vagy fólia szintén segíthet abban, hogy kevesebb hő vesszen kárba.
A páratartalomra is érdemes figyelni
A fűtés szárítja a levegőt, ezért a megfelelő páratartalom fenntartása a komfortérzet miatt is fontos. A lakás ideális páratartalma 45–55 százalék körül lehet, ennek ellenőrzésében egy páramérő is segítséget nyújthat.
Fűtés klímával: erre is figyelni kell
Aki fűtésre is használja a klímaberendezést, annak a készülék karbantartására is érdemes odafigyelnie. A légszűrők rendszeres tisztítása és cseréje hozzájárulhat a hatékonyabb működéshez. A klímát pedig nem érdemes nyitott ablak mellett működtetni, mert ilyenkor jelentősen romolhat a hatékonysága.
A beállított hőmérséklettel sem érdemes túlzásba esni: télen a 23 Celsius-fok körüli szobahőmérséklet elegendő lehet, a szabályozást pedig célszerű az automata üzemmódra bízni.
A fűtési szezon kezdete előtt tehát több olyan feladat is van, amelyet érdemes még időben elvégezni. A nagyobb beruházások hosszabb távon jelenthetnek komolyabb megtakarítást, de ehhez nem feltétlenül kell egyszerre az egész otthont felújítani. Már néhány kisebb változtatással is javítható a hőérzet és mérsékelhető a fűtés energiaigénye
Bár a fűtési szezon a megszokott rend szerint szeptember 15-én kezdődik, az előrejelzések szerint már ezt megelőzően is jelentősen lehűlhet az idő. Az érkező hideg miatt megkerestük a Gazdasági és Energetikai Minisztériumot, hogy megtudjuk, idén is a szokásos rend szerint indul-e a fűtési szezon, illetve készülnek-e bármilyen változásra a várható lehűlés miatt. A cikkünk megjelenéséig kérdéseinkre nem érkezett válasz.