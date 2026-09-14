Fűtési szezon: hamarosan jön a hideg, ezeket érdemes még most megtenni a kisebb számláért

A fűtési időszak szeptember 15-én kezdődik, és a következő év május 15-ig tart. Ez azonban nem jelenti azt, hogy szeptember 15-én minden otthonban automatikusan bekapcsol a fűtés: a tényleges fűtésindítást az időjárás, a szolgáltatói szabályozás és a helyi megállapodások is befolyásolhatják.

A hidegebb hónapokra már most érdemes felkészülni, ezekkel a tippekkel a fűtésszámlát is mérsékelhetjük - Illusztráció

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A hidegebb hónapokra azonban már most érdemes felkészülni. A fűtési költségeken ugyanis nemcsak nagyobb beruházásokkal lehet spórolni: több olyan egyszerű megoldás is van, amelyhez csak egy kis odafigyelésre van szükség.

Már most érdemes ellenőrizni a fűtési rendszert

A fűtési szezon előtt érdemes átnézetni a kazánt és a teljes fűtési rendszert. A szakember által elvégzett karbantartás segíthet feltárni az esetleges hibákat, és a rendszer hatékonyabb működéséhez is hozzájárulhat. Régebbi berendezés esetén hosszabb távon egy korszerűbb készülék is megtakarítást jelenthet.

Illusztráció

Fotó: Pixabay

A radiátorokra is érdemes figyelni.

A levegős radiátor, a rosszul működő szelep vagy a fűtőtest elé tolt bútor is ronthatja a hőleadást.

A radiátorok légtelenítése és portalanítása ezért szintén fontos a szezon előtt, a fűtőtesteket pedig érdemes úgy elhelyezni és körülvenni, hogy a meleg szabadon áramolhasson a helyiségben.

A termosztáttal is sokat lehet spórolni

Nem feltétlenül kell nagy változtatásokban gondolkodni, ha csökkenteni szeretnénk a fűtés költségét. Ahogyan a korábbi, MVM-adatokra hivatkozó összeállításunkban is megírtuk, már az is energiamegtakarítást eredményezhet, ha 1 Celsius-fokkal alacsonyabbra állítjuk a hőfokszabályzót. A programozható termosztát pedig abban is segíthet, hogy a fűtés igazodjon a napi rutinunkhoz.

Ha rövidebb időre elmegyünk otthonról, érdemes mérsékelni a beállított hőmérsékletet, többnapos távollét esetén pedig még nagyobb csökkentés is indokolt lehet. Éjszakára szintén visszavehetjük a hőmérsékletet, így a lakás fűtése akkor is takarékosabb lehet, amikor alszunk.

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Fotó: Pixabay

Ne engedjük kiszökni a meleget

A fűtési költség szempontjából az sem mindegy, mennyire tartja meg az otthon a meleget. A rosszul záródó ablakokon és ajtókon könnyen kiszökhet a meleg, ezért érdemes ellenőrizni a nyílászárók tömítését. Ha szükséges, tömítéscserével, beállítással vagy hővédő fóliával is javíthatunk a helyzeten.

A kisebb réseket is érdemes megszüntetni.

A bejárati ajtó, a pince- vagy padlásfeljáró körüli hézagokon is távozhat a meleg, ezeket szigetelőcsíkkal, megfelelő tömítéssel vagy ajtóseprűvel lehet lezárni. A huzatfogó párna szintén egyszerű megoldás lehet az ajtó alatti hideg levegő ellen.