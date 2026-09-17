Botrányba fulladt a magyar gimnázium iskolai kirándulása: nyolc diákot Franciaországban hagytak

Hihetetlen véget ért egy ipolysági magyar gimnázium diákjainak angliai kirándulása: a hazafelé tartó csoport nyolc tanulót Franciaországban hagyott. Hat 15 és 17 év közötti lány és két fiú ugyanis nem utazhatott haza a többiekkel, miután a szervező szerint az utolsó este megszegték a szabályokat. Az eset miatt a diákok szülei feljelentést tettek, szerintük ugyanis gyermekeiket büntetésből hagyták egy idegen országban. A kirándulás szervezője másképp látja a történteket, és úgy véli, a korábban meghatározott előírásoknak megfelelően járt el.

Nem mindenki jöhetett haza a gimnáziumi kirándulásról. Fotó: Pexels

A csoport az út utolsó éjszakáját a francia–német határ közelében fekvő Forbachban töltötte. A beszámolók szerint azonban ott néhány diák olyan módon viselkedett, hogy megzavarta az éjszakai nyugalmat. A történtek után ezért a szervező úgy döntött, hogy nyolc tanuló nem folytathatja az utat a többiekkel.

A diákok azonban nem maradtak egyedül: egy tanár is velük maradt Franciaországban.

A hazajutásukat azonban már a szülőknek kellett megszervezniük, akik végül egy külön autóbuszt küldtek értük.

Nem mindenki jöhetett haza a gimnáziumi kirándulásról: a szülők feljelentést tettek

A szülők különösen azért aggódtak, mert a tanulók biztosítása aznap éjfélkor lejárt, így minél hamarabb meg kellett oldaniuk a hazautazást. Az egyik érintett diák édesanyja, Uhor Klaudia szerint a gyerekek komoly veszélynek voltak kitéve azzal, hogy a csoport nélkül maradtak Franciaországban.

Veszélynek tették ki a gyerekeinket, hiszen bármi történhetett volna velük. A biztosításuk éjfélkor lejárt, ezért gyorsan kellett intézkednünk, mert az ördög nem alszik

- nyilatkozta.

A kirándulás szervezője ennek ellenére továbbra is kitart amellett, hogy nem önkényesen döntött a diákok hátrahagyásáról: állítása szerint a résztvevők előre ismerték a kirándulás szabályait, ezért azokat a történtek után alkalmazta.