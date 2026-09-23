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budapesten

Komoly forgalmi változás jön Budapesten – egy fontos átkelőt teljesen lezárnak

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Jelentős forgalmi változás jön Budapesten szeptember 27-én. A Gubacsi híd lezárása miatt komoly kerülőkre kell készülni.
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budapestenpesterzsébetgubacsi hídbkk

Komoly közlekedési változásra kell készülni vasárnap Budapesten: szeptember 27-én egy teljes napra lezárják a Gubacsi közúti hidat. A Gubacsi híd lezárása az autósokat és több buszjárat utasait is érinti, Csepel és Pesterzsébet között pedig jelentősen megnőhet az utazási idő.

Teljesen lezárják a Gubacsi hidat szeptember 27-én. Buszterelések, jelentős kerülők és több mint tíz perccel hosszabb menetidő várható Budapesten.
Teljesen lezárják a Gubacsi hidat szeptember 27-én. Buszterelések, jelentős kerülők és több mint tíz perccel hosszabb menetidő várható Budapesten (illusztráció)

Gubacsi-híd lezárása: Jelentős kerülőre kényszerülnek az autósok és a buszok

A hidat vasárnap 0:01-től éjfélig teljes szélességében lezárják, mert visszaépítik az augusztusban eltávolított és azóta felújított saruelemeket. A munkálatok egy része a híd alatt zajlik, a technológiai előírások miatt pedig időnként akkor is állhat a munka, amikor a lezárás továbbra is érvényben van.

Az autósok Csepelre és Csepelről kizárólag a Kvassay hídon, illetve az M0-s déli szakaszán, a Deák Ferenc hídon keresztül közlekedhetnek. A lezárás a 35-ös, 36-os, 148-as, 151-es és 948-as buszt is érinti, amelyek a Kvassay híd felé kerülnek. A BKK szerint Csepel és Pesterzsébet között több mint tíz perccel hosszabb menetidőre kell számítani.

A gyalogosok és kerékpárosok a Gubacsi vasúti hidat használhatják. A következő munkafázis várhatóan októberben kezdődik, amikor éjszakánként félpályás lezárások jöhetnek. 
További indormációk a BKK oldalán.

Szeptember 21-én 10 órától forgalomkorlátozás kezdődik az Erzsébet híd két budai lehajtóján. A munkálatok során kicserélik a lehajtóágak végén található dilatációs szerkezeteket, emellett javítják a környékükön a vízelvezetést és az útburkolatot is. A munkavégzés várhatóan november 15-ig tart – közölte a BKK.

 

 

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