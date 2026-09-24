Az iskola előtt próbálták meg elrabolni Gudics Máté kislányát, megszólalt az édesanya

Ijesztő helyzetbe került Gudics Máté kislánya Bicskén. A Sztárban Sztár versenyzőjének felesége, Nikolett a FEOL-nak számolt be arról, hogy gyermekét egy idegen férfi szólította meg egy autóból az iskola közelében. A kislány szerencsére tudta, mit kell tennie: nem ment oda a járműhöz, hanem elszaladt.

Rémisztő helyzetbe került Gudics Máté kislánya iskolába menet

Fotó: Facebook/Bálint Istvánné Andi

Az emberrablási kísérlet a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola, vagyis az 1-es iskola közelében történt.

Nikolett elmondása szerint az idegen férfi egy szürke autóból szólította meg a lányát, és arra kérte, hogy üljön be a járműbe.

A kislány azonban nemet mondott, és rögtön az iskola felé futott. Egyenesen az épületbe ment, majd elmondta az osztályfőnökének, mi történt.

A gyermek az eset után sírva, nagyon zaklatottan érkezett meg az iskolába. A tanár ezt követően azonnal értesítette az édesanyát.

Gudics Máté kislánya jól reagált

Nikolett a történtekről azt mondta, lánya tudta, mit kell tennie: nemet mondott, nem ment oda az autóhoz, hanem azonnal az iskolába futott.

A férfit a gyermek úgy írta le, hogy az édesapjánál idősebbnek tűnt, szakállas volt, és kissé kancsalított.

Az édesanya közösségi oldalán is beszámolt a történtekről, mert szeretné felhívni más szülők figyelmét is arra, hogy beszéljenek gyermekeikkel az ilyen helyzetekről.

Anyaként leírhatatlan érzés volt ezt hallani. Az pedig különösen megrázó számomra, hogy Lilla nem tett meg nagy távolságot egyedül, mégis ennyi is elég volt ahhoz, hogy ilyen ijesztő helyzetbe kerüljön

– mondta. A család megtette a szükséges feljelentést a rendőrségen.

A polgármester is megszólalt

Bicske polgármestere, Bálint Istvánné a szülő jelzése után kapcsolatba lépett a rendőrséggel. Elmondása szerint a hatóság soron kívül intézkedett, és sűrűbb járőrözést ígért a reggeli és délutáni időszakban.

A polgármester arra kérte a szülőket, hogy beszéljenek gyermekeikkel, és hívják fel a figyelmüket arra, hogy ne álljanak szóba idegenekkel, ne üljenek be ismeretlenek autójába, illetve gyanús helyzetben azonnal kérjenek segítséget egy felnőttől vagy menjenek be egy biztonságos helyre.