A Magyar Nemzeti Múzeumban és a Múzeumkertben egy földrengés következtében kialakult káreseményt szimuláltak, amelyben az épület is megsérült. A védelmi gyakorlat résztvevőinek egy ilyen rendkívüli helyzetben szükséges mentési, műkincsvédelmi és kommunikációs feladatokat kellett összehangoltan végrehajtaniuk.

Gyakorlatot tartottak a Magyar Nemzeti Múzeumban, erre készültek fel Fotó: GARDEL BERTRAND / HEMIS.FR / hemis.fr

A feltételezett katasztrófahelyzetben egyes műtárgyakat biztonságos helyre kellett szállítani, miközben az épületben rekedt és megsérült emberek felkutatását, kimentését és elsősegélyben részesítését is gyakorolták. A gyakorlatot erőteljes hang- és fényhatások nélkül hajtották végre.

Műtárgyakat is biztonságba kellett helyezni

A gyakorlaton a Budapest Főváros Védelmi Bizottság, a Magyar Honvédség, a Magyar Nemzeti Múzeum, az NKÖV Nonprofit Kft., a Magyar Vöröskereszt, a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság vett részt. A feladatok végrehajtását a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet, valamint az V. és VIII. kerületi önkormányzatok és a két kerület helyi védelmi bizottságai is támogatták.

A többfázisú gyakorlat egyik fontos célja az volt, hogy a résztvevő szervezetek valós időben tudják összehangolni tevékenységüket egy esetleges káresemény során. Ennek része volt a műtárgyak védelme és biztonságos elhelyezése, valamint a mentési és kommunikációs feladatok gyakorlása is.

A Magyar Nemzeti Múzeum számára különösen fontos, hogy egy rendkívüli esemény bekövetkezésekor felkészülten és a társszervekkel szoros együttműködésben tudjon reagálni. A mostani gyakorlat ezt a felkészültséget, illetve az érintett szervezetek közötti együttműködés gyakorlati összehangolását szolgálta.

Sikeresen lezajlott a gyakorlat

A szeptember 28-án délelőtt megtartott védelmi gyakorlat sikeresen és balesetmentesen ért véget. A résztvevő szervezetek így egy olyan összetett helyzetet gyakorolhattak, amelyben egyszerre van szükség az emberéletek mentésére, az értékes kulturális örökség védelmére és a különböző hatóságok gyors együttműködésére.