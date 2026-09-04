Kirúgták a csepeli iskolából a fóti gyermekotthon volt igazgatóját

Kátai-Németh Vilmos úgy fogalmazott: "Örömmel osztom meg veletek, hogy a fóti gyermekotthon volt igazgatója, aki többször is bántalmazási ügybe keveredett, és szeptembertől egy csepeli általános iskolában kezdett el dolgozni, azonnali hatállyal elbocsáttatott".

Rengeteg jelzést érkezett a szülőktől a fóti gyermekotthon volt igazgatójáról

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Rengeteg jelzést kapott a szülőktől a fóti gyermekotthon volt igazgatójáról

A miniszter a feltöltött videójában elmondta, hogy rengeteg jelzést kapott a Farkas Bertalan Általános Iskola tanulóinak szüleitől arról, hogy a fóti gyermekotthon volt igazgatója, aki bántalmazási ügyekbe keveredett, a csepeli intézményben kezdte meg az idei tanévben gyógypedagógiai munkáit.

Kátai-Németh Vilmos közölte, egyeztetett Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszterrel, és azt a tájékoztatást kapta, hogy a volt igazgatót a mai nappal azonnali hatállyal elküldték.

A miniszter a jelzéseket megköszönve úgy fogalmazott: "a gyermekeink biztonsága a legfontosabb".