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munkahely

Megszólalt az Akácfa utcai gyilkossággal tévesen vádolt Richárd: fenyegető üzeneteket is kapott

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Munkahelyén rohanták le a rendőrök Hadik Richárdot, akit az Akácfa utcai gyilkosság elkövetésével gyanúsítottak, ám hamar kiderült, hogy nem őt keresték. A férfi szerint otthon volt a gyilkosság idején, amit egy társasházi kamera felvétele is igazolt, most pedig fontolgatja, hogy kártérítést kér a történtek miatt.
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munkahelyAkácfa utcagyilkosság

Péntek hajnalban, 2026. szeptember 18-án megöltek egy férfit Budapes VII. kerületében, az ügyben pedig komoly nyomozás indult. Az Akácfa utcai gyilkosság miatt Hadik Richárdot is körözni kezdték, a rendőrök pedig szombaton a munkahelyén fogták el. A férfi a Blikknek azt mondta, semmit sem tudott a gyilkosságról, és csak később derült ki számára, hogy egy elhagyott tárgy és egy rossz minőségű kamerafelvétel miatt került a nyomozók látókörébe.

Gyilkosság miatt körözték Hadik Richárdot, munkahelyén fogták el, de alibije volt
Gyilkosság miatt körözték Hadik Richárdot, munkahelyén fogták el, de alibije volt 

Hadik elmondása szerint gyanútlanul érkezett meg dolgozni, amikor a portás arra kérte, hogy menjen vissza az öltözőbe és várjon. Röviddel később rendőrök teperték le és bilincselték meg.

A férfi szerint a rendőrök eleinte úgy kezelték, mintha valóban ő lenne a keresett elkövető. A nyomozók azonban később ellenőrizték az alibijét, amely szerint a gyilkosság időpontjában otthon tartózkodott.

Kamerafelvétel tisztázta Hadik Richárdot

Hadik Richárd azt mondta, otthon volt a történtek idején, és egy társasházi kamera felvétele ezt igazolta is. A férfi szerint nagyon megviselte, hogy a rendőrség gyilkosság miatt körözte, miközben nem volt köze a bűncselekményhez.

Az ügyvédje, dr. Tran Dániel szerint az eset ismét rámutat az ártatlanság vélelmének fontosságára. Mint mondta, senkit nem szabad bűnösnek tekinteni mindaddig, amíg a bíróság jogerősen meg nem állapítja a büntetőjogi felelősségét.

Az ügyvéd szerint különösen súlyos körülmény, hogy a rendőrség a körözés során Hadik Richárd nevét és fényképét is nyilvánosságra hozta. A férfi emiatt sérelem érte, ráadásul a történtek után több fenyegető üzenetet is kapott. Védője ezért azt is kezdeményezte, hogy rendőrségi védelmet kapjon.

Hadik azt is közölte, hogy fontolgatják a kártérítési igény érvényesítését az őt ért meghurcolás miatt.

Elfogták az Akácfa utcai gyilkosság feltételezett elkövetőit

A nyomozás közben a rendőrök azonosították a feltételezett valódi elkövetőket. A 40 éves H. Dávidot és a 48 éves R. Zsoltot vasárnap este Csepelen fogták el.

A brutális támadás az Akácfa utcában történt, ahol egy 36 éves férfit, H. Alexist halálra késeltek. A sérült férfi életét a mentők megpróbálták megmenteni, a mellkasát is felnyitották, de már nem tudták megmenteni.

Az ügy hátterében a Blikk információi szerint akár drogkereskedelemmel kapcsolatos konfliktus is állhat, ezt azonban a nyomozásnak kell tisztáznia.

Hadik Richárd ügye ugyanakkor különösen fontos része lett a nyomozásnak: a férfit kezdetben a gyilkosság miatt körözték, később azonban az alibije alapján tisztázódott, hogy nem ő követte el a bűncselekményt.

 

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