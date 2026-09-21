Megszólalt az Akácfa utcai gyilkossággal tévesen vádolt Richárd: fenyegető üzeneteket is kapott

Péntek hajnalban, 2026. szeptember 18-án megöltek egy férfit Budapes VII. kerületében, az ügyben pedig komoly nyomozás indult. Az Akácfa utcai gyilkosság miatt Hadik Richárdot is körözni kezdték, a rendőrök pedig szombaton a munkahelyén fogták el. A férfi a Blikknek azt mondta, semmit sem tudott a gyilkosságról, és csak később derült ki számára, hogy egy elhagyott tárgy és egy rossz minőségű kamerafelvétel miatt került a nyomozók látókörébe.

Gyilkosság miatt körözték Hadik Richárdot, munkahelyén fogták el, de alibije volt

Hadik elmondása szerint gyanútlanul érkezett meg dolgozni, amikor a portás arra kérte, hogy menjen vissza az öltözőbe és várjon. Röviddel később rendőrök teperték le és bilincselték meg.

A férfi szerint a rendőrök eleinte úgy kezelték, mintha valóban ő lenne a keresett elkövető. A nyomozók azonban később ellenőrizték az alibijét, amely szerint a gyilkosság időpontjában otthon tartózkodott.

Kamerafelvétel tisztázta Hadik Richárdot

Hadik Richárd azt mondta, otthon volt a történtek idején, és egy társasházi kamera felvétele ezt igazolta is. A férfi szerint nagyon megviselte, hogy a rendőrség gyilkosság miatt körözte, miközben nem volt köze a bűncselekményhez.

Az ügyvédje, dr. Tran Dániel szerint az eset ismét rámutat az ártatlanság vélelmének fontosságára. Mint mondta, senkit nem szabad bűnösnek tekinteni mindaddig, amíg a bíróság jogerősen meg nem állapítja a büntetőjogi felelősségét.

Az ügyvéd szerint különösen súlyos körülmény, hogy a rendőrség a körözés során Hadik Richárd nevét és fényképét is nyilvánosságra hozta. A férfi emiatt sérelem érte, ráadásul a történtek után több fenyegető üzenetet is kapott. Védője ezért azt is kezdeményezte, hogy rendőrségi védelmet kapjon.

Hadik azt is közölte, hogy fontolgatják a kártérítési igény érvényesítését az őt ért meghurcolás miatt.

Elfogták az Akácfa utcai gyilkosság feltételezett elkövetőit

A nyomozás közben a rendőrök azonosították a feltételezett valódi elkövetőket. A 40 éves H. Dávidot és a 48 éves R. Zsoltot vasárnap este Csepelen fogták el.

A brutális támadás az Akácfa utcában történt, ahol egy 36 éves férfit, H. Alexist halálra késeltek. A sérült férfi életét a mentők megpróbálták megmenteni, a mellkasát is felnyitották, de már nem tudták megmenteni.

Az ügy hátterében a Blikk információi szerint akár drogkereskedelemmel kapcsolatos konfliktus is állhat, ezt azonban a nyomozásnak kell tisztáznia.