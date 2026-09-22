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Megöltek egy önkormányzati képviselőt Magyarországon

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gyilkosság

Megöltek egy önkormányzati képviselőt Magyarországon

1 órája
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Erőszakos bűncselekmény áldozata lett egy önkormányzati képviselő Taktakenézen - írta a térség országgyűlési képviselője Facebook-oldalán kedden. Mint írta, a gyilkosság felelőseinek a törvény előtt kell felelniük.
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gyilkosságTaktakenézönkormányzati képviselő

Gyilkosság áldozata lett egy taktakenézi önkormányzati képviselő. Bihari Zoltán (Tisza) posztjában úgy fogalmazott, hogy az erőszaknak nincs helye sem a közéletben, sem a közösségekben. A politikus hozzátette, a történtekért felelősöknek a törvény előtt kell felelniük, és fontos, hogy a bűncselekményre ne újabb erőszak legyen a válasz.

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Gyilkosság áldozata lett Taktakenézen egy önkormányzati képviselő - Illusztráció
Fotó: MediaWorks

A gyilkosság áldozata a Romajó Egyesület jelöltjeként lett képviselő

Az MTI információi szerint az áldozat a 2024-es önkormányzati választásokon a Romajó Egyesület jelöltjeként lett képviselő Taktakenézen.

„Megdöbbenéssel értesültünk arról, hogy Taktakenézen egy önkormányzati képviselő erőszakos bűncselekmény áldozata lett. Az erőszaknak nincs helye sem a közéletben, sem a közösségeinkben. A vitákat és konfliktusokat minden körülmények között békés, demokratikus eszközökkel kell rendezni. A történtekért felelősöknek a törvény előtt kell felelniük, és fontos, hogy a történtekre ne újabb erőszak legyen a válasz” - írta a térség országgyűlési képviselője.

 

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