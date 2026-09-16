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Gyömrő

Még ki sem hűlt a gyömrői menzamaffia ügye, máris itt az újabb botrányos eset

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Több karton tisztítószert találtak elrejtve egy gyömrői általános iskola tálalókonyhájának öltözőszekrényeiben és azok alatt egy önkormányzati ellenőrzés során. Kisberk Szabolcs polgármester közlése szerint az érintett dolgozó nem tudott magyarázatot adni arra, miért nem az erre kijelölt helyen tárolták a szereket.
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Gyömrőiskolatisztitószerlopás

Kisberk Szabolcs beszámolója szerint az egyik gyömrői általános iskola konyhájában tartott ellenőrzés során több karton tisztítószert találtak az öltözőszekrényekben, illetve azok alatt elrejtve.

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A gyömrői iskolában talált tisztítószerek egy része
Fotó: Kisberk Szabolcs / Facebook

A polgármester azt írta, hogy az érintett konyhai dolgozó nem tudott választ adni arra, miért kerültek oda a tisztítószerek, és miért nem az erre szolgáló szekrényben tárolták azokat. A dolgozó állítása szerint a termékek szavatossága lejárt, Kisberk Szabolcs közlése alapján azonban ez nem volt igaz.

A polgármester tájékoztatása szerint a történtek után az érintett dolgozóval ellehetetlenült a további együttműködés.

Korábban is ellenőrizték a gyömrői konyhát

Nem ez volt az első alkalom, hogy ellenőrizték az érintett tálalókonyhát. Mint arról korábban beszámoltunk, szeptember elején a Fekete István Általános Iskola négy konyhai dolgozójánál nagy mennyiségű, a gyermekétkeztetéshez szánt élelmiszert találtak.

A négy dolgozónál egyebek mellett reszelt sajtot, sonkát, margarint, zöldpaprikát, őszibarackot, levesgyöngyöt, szendvicseket, több adag készételt és diétás menüt is találtak. Az ügyben először szabálysértési eljárás indult, később azonban a rendőrség üzletszerűen elkövetett lopás gyanúja miatt rendelt el nyomozást.

A Fekete István Általános Iskolában történt eset után Gyömrőn folytatódtak az önkormányzathoz tartozó tálalókonyhák ellenőrzései. Ennek során vizsgálták azt a név szerint nem azonosított iskolai konyhát is, ahol több karton tisztítószer került elő az öltözőszekrényekből és azok alól.

 

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