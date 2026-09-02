Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A gyömrői általános iskola konyhai alkalmazottai a gyerekektől lopták el az ételt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gyömrői fekete istván általános iskolagyerekektől loptákkonyhai

Gyerekektől lopták az ételt a Gyömrői Fekete István Általános Iskola konyhai alkalmazottai. Kisberk Szabolcs, a település polgármestere tetten érte az önkormányzat dolgozóit, és kipakoltatta velük a lopott élelmiszereket. Kisberk a közösségi oldalán azt írta, hogy a konyhások már évek óta dézsmálhatták a gyermekeknek szánt és a szülők által kifizetett menzaadagokat.

A konyhások munkaidejük vége előtt egy órával akartak távozni a konténeriskolából, amikor a parkolóban megkértem őket, hogy mutassák meg a náluk lévő csomagokat. Mind a négy dolgozónál azonos mennyiségű élelmiszer volt – dekára pontosan szétmérve négy felé –, amit megpróbáltak ellopni

– közölte a polgármester.

Kisberk részletesen fel is sorolta, hogy aznap miket loptak el a dolgozók:

  • „A 6 KG RESZELT SAJTBÓL 5,1 kg-OT LOPTAK EL, ÉS MINDÖSSZE 0,9 KG-OT OSZTOTTAK KI A TÖBB SZÁZ GYEREK KÖZÖTT.
  • A 6 KG SONKA FELVÁGOTTBÓL 3,5 KG-OT LOPTAK EL, 2,5 KG-OT ADTAK ODA A GYEREKEKNEK
  •  A 6 KG MARGARIN FELÉT, 3 KG-OT OSZTOTTAK KI
  • EZEN FELÜL ELLOPTAK KÖZEL 3 KG ZÖLDPAPRIKÁT, 5 KG ŐSZIBARACKOT ÉS EGY NAGY CSOMAG LEVESGYÖNGYÖT”.

A polgármester beszámolója szerint a csomagokból még sok kész szendvics, több tányér készétel, sőt még diétás menü is előkerült. Az egyik hűtőben pedig kilószámra volt elrejtve a maradék köret.

Kisberk a tettenérés után kirúgta a négy önkormányzati dolgozót, és értesítette a rendőröket, akik lopás miatt indítottak eljárást az ügyben.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!