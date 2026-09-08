Gyömrői menzamaffia: már bűncselekmény miatt folyik az eljárás a gyerekektől ételt lopó konyhások ellen

Habár korábban lopás gyanúja miatt indítottak eljárást, már bűncselekmény miatt nyomoznak a hatóságok a gyömrői menzamaffia ellen. Mint arról korábban beszámoltunk, gyerekektől loptak ételt a Gyömrői Fekete István Általános Iskola konyhai alkalmazottai, akiket Kisberk Szabolcs, a település polgármestere ért tetten szeptember elsején. Lebukásukkor a négy konyhásnál dekára pontosan kimérve, azonos mennyiségű lopott élelmiszer volt. Az első tanítási napon a 6 kg reszelt sajtból 5,1 kg-ot, a 6 kg sonka felvágottból 3,5 kg-ot, a 6 kg margarinból pedig 3 kg-ot loptak el. Ezen felül 3 kg zöldpaprikát, 5 kg őszibarackot, egy nagy csomag levesgyöngyöt, szendvicseket, több adag készételt és diétás menüt is találtak náluk.

Bűncselekmény lett a gyömrői menzamaffia ügyéből.

Gyömrői menzamaffia: már bűncselekményről van szó

Már bűncselekmény miatt nyomoz a rendőrség a gyermekektől ételt lopó konyhások ügyében. Először csak szabálysértési eljárás indult a gyömrői Fekete István Általános Iskolában tevékenykedő négy konyhai dolgozó ellen, de mivel alapossá vált a gyanú arra, hogy évek óta, kereskedelmi mennyiségben lopták el a gyermekek elől az ételt, így a rendőrség végül elrendelte a nyomozást üzletszerűen elkövetett lopás gyanújával. Engem ma közel két órán át hallgattak meg a Monori Rendőrkapitányságon tanúként, de úgy tudom már több embert is kihallgattak a nyomozók a tolvaj konyhásnénik ügyében

– írta hivatalos Facebook-oldalán Gyömrő polgármestere, aki korábban az Origónak úgy nyilatkozott, hogy a konyhások a megrendelt ételek mintegy 85 százalékát lopták el, ami már túlmutat a saját fogyasztáson, sokkal inkább kereskedelmi mennyiségnek számít.

Forrásom szerint volt olyan eset, amikor egy nap alatt 100-120 doboz joghurtot, illetve több karton ivólevet vittek haza. Azt azonban, hogy mit kezdtek ezzel a rengeteg áruval, a rendőrség dolga lesz kideríteni

– közölte Kisberk Szabolcs, hozzátéve: különösen aggasztó, hogy a most lebuktatott négyfős brigád tíz esztendeje dolgozik együtt, így feltételezhető, hogy már egy évtizede dézsmálták a gyerekek ellátmányát, ezzel sokmilliós kárt okozva.