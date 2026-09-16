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helyesírási teszt

Neked menne? 5 helyesírási kérdés, amin még a jó tanulók is elbuknak

49 perce
Olvasási idő: 2 perc
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Szerda reggelre egy gyors helyesírási tesztet hoztunk. Mindössze 5 kérdésre kellene helyesen válaszolni, ám csak keveseknek sikerül.
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helyesírási tesztkvízkérdés

A magyar helyesírás tele van olyan szavakkal és kifejezésekkel, amelyeknél elsőre szinte biztosnak tűnik a válasz – aztán kiderül, hogy mégsem. Most öt megtévesztő kérdéssel tesztelheted a tudásod. Vajon mindegyikre tudod a helyes választ? Íme a gyors helyesírási teszt!

Gyors helyesírási teszt: csak 5 kérdés
Gyors helyesírási teszt: csak 5 kérdés - Fotó: unknown / Pexels

Gyors helyesírási teszt: csak 5 kérdés

Most egy mindössze öt kérdésből álló gyors kvízben próbára teheted magad. Lesz közöttük olyan, amelynél az egybe- és különírás okozhat gondot, de akad olyan is, ahol egyetlen apró részlet dönti el a helyes választ.

Ne kapkodj: olvasd el figyelmesen a lehetőségeket, és csak ezután jelöld meg azt, amelyikről úgy gondolod, hogy helyes.

Öt kérdés, öt lehetőség a bizonyításra – vajon sikerül hibátlanul teljesíteni?

Helyesírási kvízünkben azonnal kiderül, hány jó választ adtál.

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1 / 5
Melyik a helyesen írt forma?

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