Neked menne? 5 helyesírási kérdés, amin még a jó tanulók is elbuknak

A magyar helyesírás tele van olyan szavakkal és kifejezésekkel, amelyeknél elsőre szinte biztosnak tűnik a válasz – aztán kiderül, hogy mégsem. Most öt megtévesztő kérdéssel tesztelheted a tudásod. Vajon mindegyikre tudod a helyes választ? Íme a gyors helyesírási teszt!

Gyors helyesírási teszt: csak 5 kérdés - Fotó: unknown / Pexels

Gyors helyesírási teszt: csak 5 kérdés

Most egy mindössze öt kérdésből álló gyors kvízben próbára teheted magad. Lesz közöttük olyan, amelynél az egybe- és különírás okozhat gondot, de akad olyan is, ahol egyetlen apró részlet dönti el a helyes választ.

Ne kapkodj: olvasd el figyelmesen a lehetőségeket, és csak ezután jelöld meg azt, amelyikről úgy gondolod, hogy helyes.

Öt kérdés, öt lehetőség a bizonyításra – vajon sikerül hibátlanul teljesíteni?

Helyesírási kvízünkben azonnal kiderül, hány jó választ adtál.