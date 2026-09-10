Hatalmas haderő mozdult meg a Balkánon – akcióba léptek a magyar katonák is

Nagyszabású hadgyakorlat zajlott Bosznia-Hercegovinában, ahol az EUFOR Althea misszió mind a 24 nemzete képviseltette magát. A Quick Response 2026 elnevezésű gyakorlat során magyar katonák és H225M helikopterek is bekapcsolódtak a műveletekbe.

Hadgyakorlaton vettek részt a Magyar Honvédség katonái Bosznia-Hercegivinában egy EUFOR-művelet keretében (illusztráció) Fotó: Bojan Milic/pexels

Az augusztus 22. és szeptember 3. között végrehajtott katonai gyakorlat célja annak tesztelése volt, hogy az EUFOR milyen gyorsan képes további katonákat és haditechnikai eszközöket Bosznia-Hercegovinába telepíteni, majd azokat a helyben állomásozó erőkhöz integrálni. A műveleti területen szolgáló katonákhoz Albánia, Ausztria, Bulgária, Franciaország, Görögország, Olaszország és Románia tartalék erői is csatlakoztak, valamint részt vett a NATO koszovói missziójának egyik alegysége is.