Hatalmas haderő mozdult meg a Balkánon – akcióba léptek a magyar katonák is

Nagyszabású hadgyakorlat zajlott Bosznia-Hercegovinában, ahol az EUFOR Althea misszió mind a 24 nemzete képviseltette magát. A Quick Response 2026 elnevezésű gyakorlat során magyar katonák és H225M helikopterek is bekapcsolódtak a műveletekbe.
Az augusztus 22. és szeptember 3. között végrehajtott katonai gyakorlat célja annak tesztelése volt, hogy az EUFOR milyen gyorsan képes további katonákat és haditechnikai eszközöket Bosznia-Hercegovinába telepíteni, majd azokat a helyben állomásozó erőkhöz integrálni. A műveleti területen szolgáló katonákhoz Albánia, Ausztria, Bulgária, Franciaország, Görögország, Olaszország és Románia tartalék erői is csatlakoztak, valamint részt vett a NATO koszovói missziójának egyik alegysége is.
Hadgyakorlat a Balkánon, magyar katonák is részt vettek az akcióban
A Magyar Honvédség hivatalos hírportáljának beszámolója szerint az MH 86. Szolnok Helikopterdandár két H225M helikopterrel és személyzettel vett részt a hadgyakorlaton. A magyar egység augusztus 23-án települt át a szarajevói Butmir táborba.
A magyar helikopterek többnemzeti feladatokat is végrehajtottak. Az egyik H225M osztrák műszaki és katonai rendészeti egységeket, valamint görög tűzszerészeket szállított a mostari repülőtérre. A gyakorlat során váratlan helyzetekkel is tesztelték a magyar hajózószemélyzet reakcióidejét és válságkezelési eljárásait.
Magyar tűzszerészek és ejtőernyősök a katonai gyakorlaton
A Quick Response 2026 szeptember 3-án érte el csúcspontját a mostari repülőtéren. Francia, osztrák és román katonák biztosították a területet, miközben olasz és holland ejtőernyősök légi úton érkeztek a kijelölt körzetbe. Egy magyar–görög tűzszerészcsoport egy feltételezett improvizált robbanószerkezet hatástalanítását gyakorolta. Ezután magyar egészségügyi katonák érkeztek H225M helikopterrel, ellátták a szimulált sérültet, majd végrehajtották annak légi kiürítését – számolt be a Szoljon.
Különleges programokkal készült a Magyar Honvédség: fotókon a Városligeti Haditechnikai nap
A nemzeti ünnep alkalmából tankok, önjáró lövegek, légvédelmi rendszerek és különleges katonai felszerelések is testközelből láthatók. Augusztus 20-án a Magyar Honvédség is különleges programmal készült, akiknek haditechnikai bemutatója a Városligetben várja az érdeklődőket.
Az EUFOR, vagyis az Európai Unió katonai ereje az unió különböző külföldi műveleteiben részt vevő katonai kontingensek gyűjtőneve. Bosznia-Hercegovinában az EUFOR Althea nevű békefenntartó misszió működik, amely a térség biztonságának támogatásáért és a katonai készenlét fenntartásáért felel.