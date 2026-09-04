Ittasan halálos balesetet okozó sofőr ellen emeltek vádat Szekszárdon

Ittasan halálos balesetet és több ember, köztük egy gyermek sérülését okozó sofőr ellen emelt vádat a Szekszárdi Járási Ügyészség - közölte a Tolna Vármegyei Főügyészség pénteken az MTI-vel. A vádiratot ismertető közleményben azt írták, hogy a baleset 2024. augusztus 24-én történt, amikor a 77 éves férfi egy családi ünnep után közepes alkoholos befolyás alatt élettársa 31 éves fiát, 29 éves lányát és annak 7 éves gyermekét vitte haza. Szakcs és Kocsola között egy jobbra ívelő kanyarban a megengedett 90 helyett 123-127 kilométer/óra sebességgel hajtott, a gépkocsi a bal oldali padkára sodródott, megperdült és fának ütközött.

Vádat emeltek a halálos balesetet okozó férfi ellen. Fotó: Illusztráció/123RF

A vádlott és a mellette ülő férfi használták a biztonsági övet, a hátsó ülésen ülő nő és gyermeke azonban nem, illetve gyermekbiztonsági rendszer sem volt a kocsiban. A fiatal férfi a helyszínen meghalt, a hátsó ülésen utazó nő maradandó fogyatékosságot és súlyos egészségromlást eredményező sérüléseket, gyermeke 10-12 hónap alatt gyógyuló, míg a vádlott könnyű sérüléseket szenvedett.

Halálos balesetet okozott, ez vár most rá

Az ügyészség halált okozó, ittas állapotban elkövetett járművezetés bűntette miatt emelt vádat a sofőr ellen, és börtönbüntetés kiszabását, a közúti járművezetéstől, valamint a közügyektől eltiltását szorgalmazza a Dombóvári Járásbíróságnál

- írta a főügyészség