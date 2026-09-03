Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
gyógyszer

Ne dőlj be ezeknek az oldalaknak! Kórházak nevével tévesztik meg a vásárlókat

59 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság olyan megtévesztő internetes oldalakra figyelmeztet, amelyek ismert kórházak, gyógyszertárak vagy egészségügyi szakemberek nevével és arculatával próbálják megszerezni a vásárlók bizalmát. Ezeken az oldalakon gyakran kínálnak étrend-kiegészítőket, amelyeknek akár betegségek kezelésére vagy tünetek enyhítésére utaló hatást is tulajdoníthatnak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gyógyszerfogyasztóvédelemNKFHétrend-kiegészítőfigyelmeztetésinternetes csalás

Az online kereskedelem terjedésével egyre gyakrabban jelennek meg olyan megtévesztő internetes oldalak, amelyek kórházak, gyógyszertárak vagy egészségügyi szakemberek nevével és arculatával próbálják megszerezni a vásárlók bizalmát. Egy hamis webáruház különösen megtévesztő lehet, ha az oldal megjelenése alapján úgy tűnik, hogy az ott kínált terméket egy ismert egészségügyi intézmény ajánlja.

Az NKFH szerint hamis webáruház esetén érdemes ellenőrizni az üzemeltető és a forgalmazó adatait (A kép illusztráció) Fotó: Freepik hanis weboldal, hamis webárúház, online csalás, internetes csalás
Az NKFH szerint hamis webáruház esetén érdemes ellenőrizni az üzemeltető és a forgalmazó adatait (A kép illusztráció)
Fotó: Freepik

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) tájékoztatása szerint elsősorban fogyást, alakformálást, potencianövelést vagy valamilyen gyógyhatást ígérő étrend-kiegészítők esetében találkoznak ilyen módszerekkel.

A hatósági vizsgálatok során olyan oldalakat is azonosítottak, amelyek ismert kórházak, gyógyszertárak vagy egészségügyi szolgáltatók nevéhez, korábbi internetes címéhez vagy arculatához hasonló felületen kínáltak termékeket. Ez azt a benyomást keltheti a vásárlóban, hogy ellenőrzött, az adott intézmény által ajánlott készítményről van szó, ez azonban nem feltétlenül felel meg a valóságnak.

Több módszerrel is megtéveszthetik a vásárlókat

Az NKFH szerint a megtévesztő oldalak felszámolása sok esetben nehéz, és a hatósági intézkedések ellenére újabb, hasonló módon működő felületek jelenhetnek meg.

A gyanús oldalakon több olyan elem is feltűnhet, amelynek célja a vásárlói bizalom megszerzése vagy a gyors döntés kikényszerítése. Ilyenek lehetnek:

  • egészségügyi szakembereknek tulajdonított ajánlások;
  • ismert emberek vagy médiaszereplők képei;
  • látványos előtte–utána fotók és személyes történetek;
  • gyors fogyást vagy más rendkívüli eredményt ígérő állítások;
  • időkorlátos kedvezmények és korlátozott készletre hivatkozó üzenetek.

Különösen gyanús lehet, ha ezek közül egyszerre több is megjelenik egy weboldalon.

Az NKFH arra is felhívta a figyelmet, hogy az étrend-kiegészítők jogi szempontból nem gyógyszerek, hanem élelmiszerek. Emiatt nem tulajdonítható nekik olyan hatás, amely betegségek megelőzésére, kezelésére vagy gyógyítására utal.

Megtévesztő lehet ezért az a reklám, amely azt állítja vagy sugallja, hogy egy étrend-kiegészítővel kezelhető egy betegség, enyhíthetők annak tünetei, vagy kiváltható az orvos által előírt gyógyszer. Attól sem válik egy készítmény gyógyszerré, hogy növényi vagy természetes eredetű összetevőket tartalmaz.

A hatóság szerint egészségügyi kockázatot jelenthet, ha valaki egy ilyen hirdetés miatt saját döntése alapján abbahagyja gyógyszere szedését, vagy azt étrend-kiegészítővel helyettesíti. Egyes növényi összetevők ráadásul kölcsönhatásba léphetnek gyógyszerekkel, ami befolyásolhatja azok hatását vagy a kezelés biztonságosságát.

A gyógyszeres kezelés megváltoztatása, illetve étrend-kiegészítő egyidejű alkalmazása előtt ezért célszerű orvossal vagy gyógyszerésszel egyeztetni.

Mire érdemes figyelni internetes vásárlás előtt?

Az NKFH azt javasolja, hogy internetes vásárlás előtt a fogyasztók nézzék meg, ki üzemelteti a webáruházat, megtalálhatók-e a vállalkozás elérhetőségei és székhelye, valamint rendelkezésre állnak-e megfelelő információk a termék összetételéről és hatóanyagairól. Érdemes azt is ellenőrizni, hogy a termékhez kapcsolódó állítások ígérnek-e gyógyhatást vagy irreális eredményt, valamint valóban annak az intézménynek a hivatalos oldalán járunk-e, amelynek nevére és arculatára a weboldal hivatkozik. Ha az üzemeltetőre, a forgalmazóra vagy a termékre vonatkozó alapvető adatok hiányoznak, nem ellenőrizhetők, illetve a forgalmazó harmadik országbeli vállalkozás, a hatóság fokozott körültekintést javasol.

Az NKFH közlése szerint folyamatosan figyeli az online étrend-kiegészítő piacot, és a társhatóságokkal együtt fellép a fogyasztók megtévesztésére alkalmas gyakorlatokkal szemben.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!