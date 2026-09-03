Ne dőlj be ezeknek az oldalaknak! Kórházak nevével tévesztik meg a vásárlókat

Az online kereskedelem terjedésével egyre gyakrabban jelennek meg olyan megtévesztő internetes oldalak, amelyek kórházak, gyógyszertárak vagy egészségügyi szakemberek nevével és arculatával próbálják megszerezni a vásárlók bizalmát. Egy hamis webáruház különösen megtévesztő lehet, ha az oldal megjelenése alapján úgy tűnik, hogy az ott kínált terméket egy ismert egészségügyi intézmény ajánlja.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) tájékoztatása szerint elsősorban fogyást, alakformálást, potencianövelést vagy valamilyen gyógyhatást ígérő étrend-kiegészítők esetében találkoznak ilyen módszerekkel.
A hatósági vizsgálatok során olyan oldalakat is azonosítottak, amelyek ismert kórházak, gyógyszertárak vagy egészségügyi szolgáltatók nevéhez, korábbi internetes címéhez vagy arculatához hasonló felületen kínáltak termékeket. Ez azt a benyomást keltheti a vásárlóban, hogy ellenőrzött, az adott intézmény által ajánlott készítményről van szó, ez azonban nem feltétlenül felel meg a valóságnak.
Több módszerrel is megtéveszthetik a vásárlókat
Az NKFH szerint a megtévesztő oldalak felszámolása sok esetben nehéz, és a hatósági intézkedések ellenére újabb, hasonló módon működő felületek jelenhetnek meg.
A gyanús oldalakon több olyan elem is feltűnhet, amelynek célja a vásárlói bizalom megszerzése vagy a gyors döntés kikényszerítése. Ilyenek lehetnek:
- egészségügyi szakembereknek tulajdonított ajánlások;
- ismert emberek vagy médiaszereplők képei;
- látványos előtte–utána fotók és személyes történetek;
- gyors fogyást vagy más rendkívüli eredményt ígérő állítások;
- időkorlátos kedvezmények és korlátozott készletre hivatkozó üzenetek.
Különösen gyanús lehet, ha ezek közül egyszerre több is megjelenik egy weboldalon.
Az NKFH arra is felhívta a figyelmet, hogy az étrend-kiegészítők jogi szempontból nem gyógyszerek, hanem élelmiszerek. Emiatt nem tulajdonítható nekik olyan hatás, amely betegségek megelőzésére, kezelésére vagy gyógyítására utal.
Megtévesztő lehet ezért az a reklám, amely azt állítja vagy sugallja, hogy egy étrend-kiegészítővel kezelhető egy betegség, enyhíthetők annak tünetei, vagy kiváltható az orvos által előírt gyógyszer. Attól sem válik egy készítmény gyógyszerré, hogy növényi vagy természetes eredetű összetevőket tartalmaz.
A hatóság szerint egészségügyi kockázatot jelenthet, ha valaki egy ilyen hirdetés miatt saját döntése alapján abbahagyja gyógyszere szedését, vagy azt étrend-kiegészítővel helyettesíti. Egyes növényi összetevők ráadásul kölcsönhatásba léphetnek gyógyszerekkel, ami befolyásolhatja azok hatását vagy a kezelés biztonságosságát.
A gyógyszeres kezelés megváltoztatása, illetve étrend-kiegészítő egyidejű alkalmazása előtt ezért célszerű orvossal vagy gyógyszerésszel egyeztetni.
Az NKFH közlése szerint folyamatosan figyeli az online étrend-kiegészítő piacot, és a társhatóságokkal együtt fellép a fogyasztók megtévesztésére alkalmas gyakorlatokkal szemben.
Mire érdemes figyelni internetes vásárlás előtt?
Az NKFH azt javasolja, hogy internetes vásárlás előtt a fogyasztók nézzék meg, ki üzemelteti a webáruházat, megtalálhatók-e a vállalkozás elérhetőségei és székhelye, valamint rendelkezésre állnak-e megfelelő információk a termék összetételéről és hatóanyagairól. Érdemes azt is ellenőrizni, hogy a termékhez kapcsolódó állítások ígérnek-e gyógyhatást vagy irreális eredményt, valamint valóban annak az intézménynek a hivatalos oldalán járunk-e, amelynek nevére és arculatára a weboldal hivatkozik. Ha az üzemeltetőre, a forgalmazóra vagy a termékre vonatkozó alapvető adatok hiányoznak, nem ellenőrizhetők, illetve a forgalmazó harmadik országbeli vállalkozás, a hatóság fokozott körültekintést javasol.