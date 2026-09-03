Ne dőlj be ezeknek az oldalaknak! Kórházak nevével tévesztik meg a vásárlókat

Az online kereskedelem terjedésével egyre gyakrabban jelennek meg olyan megtévesztő internetes oldalak, amelyek kórházak, gyógyszertárak vagy egészségügyi szakemberek nevével és arculatával próbálják megszerezni a vásárlók bizalmát. Egy hamis webáruház különösen megtévesztő lehet, ha az oldal megjelenése alapján úgy tűnik, hogy az ott kínált terméket egy ismert egészségügyi intézmény ajánlja.

Az NKFH szerint hamis webáruház esetén érdemes ellenőrizni az üzemeltető és a forgalmazó adatait (A kép illusztráció)

Fotó: Freepik

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) tájékoztatása szerint elsősorban fogyást, alakformálást, potencianövelést vagy valamilyen gyógyhatást ígérő étrend-kiegészítők esetében találkoznak ilyen módszerekkel.

A hatósági vizsgálatok során olyan oldalakat is azonosítottak, amelyek ismert kórházak, gyógyszertárak vagy egészségügyi szolgáltatók nevéhez, korábbi internetes címéhez vagy arculatához hasonló felületen kínáltak termékeket. Ez azt a benyomást keltheti a vásárlóban, hogy ellenőrzött, az adott intézmény által ajánlott készítményről van szó, ez azonban nem feltétlenül felel meg a valóságnak.

Több módszerrel is megtéveszthetik a vásárlókat

Az NKFH szerint a megtévesztő oldalak felszámolása sok esetben nehéz, és a hatósági intézkedések ellenére újabb, hasonló módon működő felületek jelenhetnek meg.

A gyanús oldalakon több olyan elem is feltűnhet, amelynek célja a vásárlói bizalom megszerzése vagy a gyors döntés kikényszerítése. Ilyenek lehetnek:

egészségügyi szakembereknek tulajdonított ajánlások;

ismert emberek vagy médiaszereplők képei;

látványos előtte–utána fotók és személyes történetek;

gyors fogyást vagy más rendkívüli eredményt ígérő állítások;

időkorlátos kedvezmények és korlátozott készletre hivatkozó üzenetek.

Különösen gyanús lehet, ha ezek közül egyszerre több is megjelenik egy weboldalon.

Az NKFH arra is felhívta a figyelmet, hogy az étrend-kiegészítők jogi szempontból nem gyógyszerek, hanem élelmiszerek. Emiatt nem tulajdonítható nekik olyan hatás, amely betegségek megelőzésére, kezelésére vagy gyógyítására utal.

Megtévesztő lehet ezért az a reklám, amely azt állítja vagy sugallja, hogy egy étrend-kiegészítővel kezelhető egy betegség, enyhíthetők annak tünetei, vagy kiváltható az orvos által előírt gyógyszer. Attól sem válik egy készítmény gyógyszerré, hogy növényi vagy természetes eredetű összetevőket tartalmaz.

A hatóság szerint egészségügyi kockázatot jelenthet, ha valaki egy ilyen hirdetés miatt saját döntése alapján abbahagyja gyógyszere szedését, vagy azt étrend-kiegészítővel helyettesíti. Egyes növényi összetevők ráadásul kölcsönhatásba léphetnek gyógyszerekkel, ami befolyásolhatja azok hatását vagy a kezelés biztonságosságát.