Elsőre belenyúlt a tutiba a pecás, kapitális harcsát fogtak ki Magyarországon

A horgász augusztus 31-én, 14 óra 38 perckor fogta ki a kapitális harcsát az I. szigetnél – számolt be a Bátonyterenye-Maconkai Szabadidő- és Sporthorgász Egyesület. A hal 209 centiméter hosszú, 86 centiméter kerületű volt, a hitelesítés során pedig 61,7 kilogrammot nyomott – számolt be a Pecaverzum.

Két méteres kapitális harcsát fogott a horgász (illusztráció) Forrás: Pexels

Két méteres kapitális harcsát fogott a horgász

De Souza bojlival csalizott, ezért minden bizonnyal pontyot vagy amurt szeretett volna fogni, a csali azonban a hatalmas harcsának is megtetszett. A fogás a BSHE rekordlistáján a harcsák között a 21. helyre került. A Maconkai-víztározó rekordját továbbra is Fekete Balázs tartja, aki 2014-ben egy 81,5 kilogrammos harcsát fogott. A Pecaverzum Facebook-oldalán kép is megjelent a kapitális fogásról.

Igazi szörnyeteget fogott ki a magyar horgász – fotókon a felfoghatatlan méretű lény

Óriási fogásról számolt be a Munkácsy Horgász Egyesület. Az egyik pecás horgára egy kapitális méretű harcsa akadt.

Rekordközeli méretű harcsát fogott egy tapasztalt horgász a Sióban

Ritkán adódik olyan fogás a hazai vizeken, amely egyszerre vált ki szakmai elismerést és őszinte ámulatot a horgásztársadalomból. A napokban a Sió-csatorna gemenci szakaszán egy tapasztalt horgász, Kiss Ernő horgára hatalmas méretű harcsa akadt.