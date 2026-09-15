Kapitális szörnyeteg akadt egy magyar pecás horgára – képen a hatalmas fogás

Egy 210 centiméter hosszú, 60–65 kilogrammos harcsa akadt horogra a Dráván, Drávaszabolcs térségében. A hatalmas halat komoly küzdelem után sikerült csónakba emelni, majd a fotózás és a mérés után visszaengedték a folyóba.

Több mint két méteres, kapitális méretű harcsát fogott ki egy magyar pecás a Drávánál (illusztráció) Forrás: Pexels

A kapitális fogás Szomor Tamás nevéhez fűződik, aki augusztus 25-én barátjával, Szabó Zoltánnal indult pecázni. Mindössze négy nagyobb kárász állt rendelkezésükre csaliként, az este pedig sokáig eseménytelenül telt. Hajnali öt óra körül azonban olyan erővel kapott a harcsa, hogy az 500 grammos botot szinte a vízig húzta.

Brutális küzdelem kezdődött az óriási harcsával

A két horgász azonnal csónakba pattant, és megkezdődött a fárasztás. Tamás szerint a hal hatalmas erővel küzdött, miközben a vízbe dőlt fákat is kerülgetniük kellett. Végül sikerült a csónakba emelniük az óriást. Reggel megmérték: a harcsa 210 centiméter hosszú volt, a mérleg pedig 60 és 65 kilogramm között mozgott. Tamás elmondása szerint ekkora harcsát korábban még nem fogott a Dráván – számolt be a Bama.hu, ahol további képek és videó is látható a nagy fogásról.

Elsőre belenyúlt a tutiba a pecás, kapitális harcsát fogtak ki Magyarországon

Nem mindennapi fogással büszkélkedhet egy brazil horgász a Maconkai-víztározónál. Genivan Anderson De Souza több mint kétméteres harcsát terelt partra, ráadásul ez volt az első regisztrált fogása a tónál.

Rekordközeli méretű harcsát fogott egy tapasztalt horgász a Sióban

Ritkán adódik olyan fogás a hazai vizeken, amely egyszerre vált ki szakmai elismerést és őszinte ámulatot a horgásztársadalomból. A napokban a Sió-csatorna gemenci szakaszán egy tapasztalt horgász, Kiss Ernő horgára hatalmas méretű harcsa akadt.