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A 14 napos szabály nem mindig érvényes: ezt tudnod kell, ha használt holmit veszel

57 perce
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A vintage ruhák és a second hand kincsek reneszánszukat élik, ám előfordulhat, hogy a megvásárolt darabot mégis visszavinnénk, mert nem tetszik, nem megfelelő a mérete, vagy később derül ki, hogy hibás. De vajon mikor kérhetjük vissza a pénzünket?
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használtproblématermék

1. A baj olykor vele jár

Fontos, hogy a használt árunál annak korát, állapotát és természetes elhasználódását is figyelembe kell venni. Egy viseltes cipőtől vagy sokat hordott kabáttól nem várhatjuk el ugyanazt, mint egy vadonatúj darabtól. Olyan hibára sem alapozhatjuk a kifogást, amelyet a vásárláskor ismertünk és elfogadtunk – írja a Fanny magazin

Használtan vetted, de hibás? Ilyenkor kérheted vissza a pénzed
Használtan vetted, de hibás? Ilyenkor kérheted vissza a pénzed
Fotó: Triff / Shutterstock

2. Később derül ki a hiba

Ha magánszemélytől vásárolunk, hibás teljesítés esetén kellékszavatossági igénnyel élhetünk. Ez azt jelenti, hogy az eladó felelősséggel tartozik azért, ha az áru már az átadáskor olyan hibával rendelkezett, amelyről a vásárló nem tudott. Például, ha egy kabátról otthon derül ki, hogy a bélése szakadt, és ezt a hibát előzetesen nem jelezték, akkor visszavihetjük a holmit.

3. Minél előbb, annál jobb!

Ha magánszemélytől vett terméknél korábban nem ismert hibát fedezünk fel, azt mielőbb, lehetőleg írásban jelezzük az eladónak. A feltételektől függően kérhetünk javítást, cserét vagy árleszállítást; vita esetén azonban nekünk kell bizonyítanunk, hogy a probléma már az átvételkor fennállt.

4. A 14 napos szabály jelentése

Kereskedőnél történt vásárlás esetén a fogyasztóvédelmi szabályok védenek bennünket. Ha online rendelünk webshopból, 14 napig indoklás nélkül elállhatunk a vásárlástól – akkor is, ha a termék akciós volt. Az elállás bejelentése után a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat közlésétől számított 14 napon belül vissza kell küldenünk a webáruháznak, ennek költségét pedig a vásárló viseli.

5. Tartsuk magunknál a bankkártyát

Személyes bolti vásárlásnál az eladó nem köteles visszavenni a terméket csak azért, mert meggondoltuk magunkat, nem tetszik vagy nem megfelelő a mérete. Ha az üzletszabály ezt mégis engedélyezi, legyen nálunk a bizonylat, kártyás fizetés esetén pedig érdemes az eredetileg használt bankkártyát is magunkkal vinni.

6. Érvényes rá a garancia?

Használt terméknél csak olyan hibára hivatkozhatunk, amelyet a vásárláskor nem ismertünk, és amelyről az eladó sem tájékoztatott. Ilyen lehet például, ha az első viseléskor leválik a cipő talpa egy már korábban fennálló hiba miatt. A természetes elhasználódásból, kopásból eredő hibákra azonban nem vonatkozik a szavatosság.

7. Mindennek legyen nyoma

Vásárláskor mentsük el a fotókat, az eladóval folytatott üzenetváltásokat és a fizetési bizonylatot. Ha később vita alakulna ki az áru állapotáról vagy az előzetesen közölt hibákról, ezek segíthetnek igazolni az igazunkat.

1. A használt a legnagyobb kincs

Használtan nemcsak ruhát, hanem autót, laptopot, játékkonzolt vagy más műszaki cikket is beszerezhetünk jóval kedvezőbb áron. A csábító hirdetések mögött azonban rejtett hibák is lapulhatnak, ezért már az első lépéseknél legyünk óvatosak: egy elhamarkodott döntés, különösen egy nagyobb értékű vásárlásnál, hosszú időre megterhelheti a családi kasszát.

2. Tájékozódjunk több forrásból!

Ne csak az eladó hirdetésére hagyatkozzunk. Nézzünk utána az adott típus gyakori hibáinak, olvassunk tulajdonosi tapasztalatokat és teszteket. Autónál ellenőrizzük a jármű előéletét és dokumentumait, műszaki cikknél pedig a pontos típusszám alapján keressünk rá az ismert problémákra.

3. Próbáljuk ki alaposan

Ne elégedjünk meg azzal, hogy valami kívülről szépnek tűnik. Telefonnál ellenőrizzük többek között a kijelzőt, a kamerát, a hangszórót, a töltést és az akkumulátort; háztartási gépnél lehetőség szerint nézzük meg működés közben. Használt autónál pedig egy próbakör és egy független szakember általi átvizsgálás sok későbbi bosszúságtól és kiadástól megóvhat.

4. Biztosítsuk be magunkat

Használt autó vásárlásakor különösen fontos a szervizkönyv, a futásteljesítmény és az alvázszám ellenőrzése. Ha nem értünk hozzá, vigyünk magunkkal szakembert, vagy kérjünk teljes körű átvizsgálást, helyszíni állapotfelmérést vagy vásárlás előtti online konzultációt. Ez pluszköltséget jelent, de az átvizsgálás díja még mindig eltörpül a későbbi javítási költségek mellett.

5. Kérdezzünk rá a hibákra

Ne féljünk konkrét kérdéseket feltenni. Autónál érdeklődjünk a sérülésekről és javításokról, műszaki cikknél pedig az akkumulátor, a kijelző vagy más alkatrészek állapotáról. Az ismert problémákat kérjük írásban is rögzíteni, ez egy későbbi vita esetén fontos lehet.

6. Ne döntsünk elhamarkodottan

Örömteli pillanat, amikor végre megtaláljuk a kiszemelt autót, laptopot vagy mobiltelefont, de ne hagyjuk, hogy a lelkesedés döntsön helyettünk. Aludjunk rá egyet, gondoljuk végig a várható pluszköltségeket is, és csak akkor kössük meg az üzletet, ha minden fontos kérdésünkre választ kaptunk.

7. Az ár is árulkodó lehet

Egy feltűnően olcsó ajánlatnál mindig tegyük fel a kérdést: miért kerül ennyivel kevesebbe? A piaci árnál jóval kedvezőbb autó vagy elektronikai eszköz mögött műszaki probléma, hiányzó tartozék vagy más kellemetlen meglepetés is állhat. Ellenőrizzük, mennyiért kínálnak hasonló korú és állapotú darabokat.

8. Ehhez jogunkban áll

Ha a vállalkozás nem teljesíti jogos szavatossági igényünket, nem kell annyiban hagynunk az ügyet. Elsőként érdemes írásban panaszt tenni a kereskedőnél, ha pedig nem sikerül megegyezni, békéltető testülethez fordulhatunk, amely segíthet a fogyasztói jogvita rendezésében. Végső esetben bíróság előtt is érvényesíthetjük igényünket.

 

A tájékoztatás nem teljes körű!

 

 

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