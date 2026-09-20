A 14 napos szabály nem mindig érvényes: ezt tudnod kell, ha használt holmit veszel

1. A baj olykor vele jár

Fontos, hogy a használt árunál annak korát, állapotát és természetes elhasználódását is figyelembe kell venni. Egy viseltes cipőtől vagy sokat hordott kabáttól nem várhatjuk el ugyanazt, mint egy vadonatúj darabtól. Olyan hibára sem alapozhatjuk a kifogást, amelyet a vásárláskor ismertünk és elfogadtunk – írja a Fanny magazin.

Használtan vetted, de hibás? Ilyenkor kérheted vissza a pénzed

Fotó: Triff / Shutterstock

2. Később derül ki a hiba

Ha magánszemélytől vásárolunk, hibás teljesítés esetén kellékszavatossági igénnyel élhetünk. Ez azt jelenti, hogy az eladó felelősséggel tartozik azért, ha az áru már az átadáskor olyan hibával rendelkezett, amelyről a vásárló nem tudott. Például, ha egy kabátról otthon derül ki, hogy a bélése szakadt, és ezt a hibát előzetesen nem jelezték, akkor visszavihetjük a holmit.

3. Minél előbb, annál jobb!

Ha magánszemélytől vett terméknél korábban nem ismert hibát fedezünk fel, azt mielőbb, lehetőleg írásban jelezzük az eladónak. A feltételektől függően kérhetünk javítást, cserét vagy árleszállítást; vita esetén azonban nekünk kell bizonyítanunk, hogy a probléma már az átvételkor fennállt.

4. A 14 napos szabály jelentése

Kereskedőnél történt vásárlás esetén a fogyasztóvédelmi szabályok védenek bennünket. Ha online rendelünk webshopból, 14 napig indoklás nélkül elállhatunk a vásárlástól – akkor is, ha a termék akciós volt. Az elállás bejelentése után a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat közlésétől számított 14 napon belül vissza kell küldenünk a webáruháznak, ennek költségét pedig a vásárló viseli.

5. Tartsuk magunknál a bankkártyát

Személyes bolti vásárlásnál az eladó nem köteles visszavenni a terméket csak azért, mert meggondoltuk magunkat, nem tetszik vagy nem megfelelő a mérete. Ha az üzletszabály ezt mégis engedélyezi, legyen nálunk a bizonylat, kártyás fizetés esetén pedig érdemes az eredetileg használt bankkártyát is magunkkal vinni.

6. Érvényes rá a garancia?

Használt terméknél csak olyan hibára hivatkozhatunk, amelyet a vásárláskor nem ismertünk, és amelyről az eladó sem tájékoztatott. Ilyen lehet például, ha az első viseléskor leválik a cipő talpa egy már korábban fennálló hiba miatt. A természetes elhasználódásból, kopásból eredő hibákra azonban nem vonatkozik a szavatosság.