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hatoslottó

Kihúzták a Hatoslottót – ezekkel a számokkal lehetett nyerni

29 perce
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Vasárnap délután megtartották a 38. heti számsorsolást, amelyen ezúttal sem akadt telitalálatos szelvény. A Hatoslottó következő sorsolásán így már 660 millió forintos főnyeremény várhat a játékosokra.
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hatoslottónyerőszámokSzerencsejáték Zrt.

Kihúzták a Hatoslottó 38. heti nyerőszámait vasárnap délután. A sorsoláson hat számot húztak ki, telitalálatos szelvény azonban nem volt, ezért a főnyeremény tovább halmozódik,  a következő sorsoláson a várható főnyeremény 660 millió forint lesz.

Hatoslottó nyerőszámok, lottónyeremény, 38. heti nyerőszámok, lottósorsolás, főnyeremény A Hatoslottó 38. heti sorsolásán nem született telitalálat
A Hatoslottó 38. heti sorsolásán nem született telitalálat
Fotó: Szerencsejáték Zrt. 

A 38. heti nyerőszámok: 4 (négy), 6 (hat), 14 (tizennégy), 19 (tizenkilenc), 30 (harminc), 41 (negyvenegy) – közölte a Szerencsejáték Zrt.

Így alakultak a Hatoslottó nyereményei

A sorsoláson 24 darab öttalálatos szelvény született, ezek egyenként 644 410 forintot érnek.

A négytalálatos szelvényekből 1358 darab volt, ezekre egyenként 11 390 forintot fizetnek.

Három találatot 20 788 játékos ért el, nyereményük egyenként 3440 forint.

 

 

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