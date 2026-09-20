Kihúzták a Hatoslottót – ezekkel a számokkal lehetett nyerni

Vasárnap délután megtartották a 38. heti számsorsolást, amelyen ezúttal sem akadt telitalálatos szelvény. A Hatoslottó következő sorsolásán így már 660 millió forintos főnyeremény várhat a játékosokra.
Kihúzták a Hatoslottó 38. heti nyerőszámait vasárnap délután. A sorsoláson hat számot húztak ki, telitalálatos szelvény azonban nem volt, ezért a főnyeremény tovább halmozódik, a következő sorsoláson a várható főnyeremény 660 millió forint lesz.
A 38. heti nyerőszámok: 4 (négy), 6 (hat), 14 (tizennégy), 19 (tizenkilenc), 30 (harminc), 41 (negyvenegy) – közölte a Szerencsejáték Zrt.
Így alakultak a Hatoslottó nyereményei
A sorsoláson 24 darab öttalálatos szelvény született, ezek egyenként 644 410 forintot érnek.
A négytalálatos szelvényekből 1358 darab volt, ezekre egyenként 11 390 forintot fizetnek.
Három találatot 20 788 játékos ért el, nyereményük egyenként 3440 forint.
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