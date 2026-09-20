Kihúzták a Hatoslottót – ezekkel a számokkal lehetett nyerni

Kihúzták a Hatoslottó 38. heti nyerőszámait vasárnap délután. A sorsoláson hat számot húztak ki, telitalálatos szelvény azonban nem volt, ezért a főnyeremény tovább halmozódik, a következő sorsoláson a várható főnyeremény 660 millió forint lesz.

A Hatoslottó 38. heti sorsolásán nem született telitalálat

Fotó: Szerencsejáték Zrt.

A 38. heti nyerőszámok: 4 (négy), 6 (hat), 14 (tizennégy), 19 (tizenkilenc), 30 (harminc), 41 (negyvenegy) – közölte a Szerencsejáték Zrt.