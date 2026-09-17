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hatoslottó

Kihúzták a Hatoslottó nyerőszámait: több mint 500 millió forint volt a tét

21 perce
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Kihúzták a Hatoslottó 38. heti nyerőszámait, így érdemes elővenni a szelvényeket és alaposan ellenőrizni őket.
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hatoslottósorsolásSzerencsejáték Zrt.

505 millió forint volt a tét: a Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 38. héten megtartott Hatoslottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki.

Hatoslottó nyerőszámok: mutatjuk a 38. hét számait és a nyereményeket
Hatoslottó nyerőszámok: mutatjuk a 38. hét számait és a nyereményeket
Fotó: Szerencsejáték Zrt.

Hatoslottó nyerőszámok: mutatjuk a 38. hét számait és a nyereményeket

Nyerőszámok:

 

1 (egy)

2 (kettő)

23 (huszonhárom)

28 (huszonnyolc)

35 (harmincöt)

40 (negyven)

Nyeremények:

 

6 találatos szelvény nem volt;

5 találatos szelvény 7 darab, nyereményük egyenként 1 586 870 forint;

4 találatos szelvény 564 darab, nyereményük egyenként 19 695 forint;

3 találatos szelvény 10 493 darab, nyereményük egyenként 4895 forint.

A következő sorsoláson várható nyereményösszeg (egy nyertes esetén): 600 millió forint.

 

 

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