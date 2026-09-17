Kihúzták a Hatoslottó nyerőszámait: több mint 500 millió forint volt a tét

Kihúzták a Hatoslottó 38. heti nyerőszámait, így érdemes elővenni a szelvényeket és alaposan ellenőrizni őket.
505 millió forint volt a tét: a Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 38. héten megtartott Hatoslottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki.
Hatoslottó nyerőszámok: mutatjuk a 38. hét számait és a nyereményeket
Nyerőszámok:
1 (egy)
2 (kettő)
23 (huszonhárom)
28 (huszonnyolc)
35 (harmincöt)
40 (negyven)
Nyeremények:
6 találatos szelvény nem volt;
5 találatos szelvény 7 darab, nyereményük egyenként 1 586 870 forint;
4 találatos szelvény 564 darab, nyereményük egyenként 19 695 forint;
3 találatos szelvény 10 493 darab, nyereményük egyenként 4895 forint.
A következő sorsoláson várható nyereményösszeg (egy nyertes esetén): 600 millió forint.
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