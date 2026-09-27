755 millió forint volt a tét: ezekkel a számokkal lehetett nyerni a hatoslottón

Mesés összegért lehetett ikszelni. Mutatjuk a hatoslottó legfrissebb nyerőszámait!
2026. szeptember 27-én, a 39. játékhét vasárnapi sorsolásán már 755 millió forintos fődíjért folyt a játék a hatoslottón.
Ezek a hatoslottó nyerőszámai
Az élő sorsoláson ezeket a nyerőszámokat húzták ki:
- 2 (kettő)
- 6 (hat)
- 30 (harminc)
- 31 (harmincegy)
- 36 (harminchat)
- 38 (harmincnyolc)
A héten nem született a hatoslottón telitalálatos szelvény. A jövő héten 820 millió forint lesz a várható főnyeremény.
Az ötöslottó e heti nyerőszámai milliárdokat értek
Az ötöslottón még a hatosnál is nagyobb volt a tét: a milliárdokat érő nyerőszámokat ide kattintva lehet megnézni.
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