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755 millió forint volt a tét: ezekkel a számokkal lehetett nyerni a hatoslottón

51 perce
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Mesés összegért lehetett ikszelni. Mutatjuk a hatoslottó legfrissebb nyerőszámait!
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lottónyerőszámokhatoslottó

2026. szeptember 27-én, a 39. játékhét vasárnapi sorsolásán már 755 millió forintos fődíjért folyt a játék a hatoslottón.

Százmilliókat lehetett nyerni a hatoslottón
Százmilliókat lehetett nyerni a hatoslottón
Fotó: Szerencsejáték Zrt. 

Ezek a hatoslottó nyerőszámai

Az élő sorsoláson ezeket a nyerőszámokat húzták ki:

  • 2 (kettő)
  • 6 (hat)
  • 30 (harminc)
  • 31 (harmincegy)
  • 36 (harminchat)
  • 38 (harmincnyolc)

A héten nem született a hatoslottón telitalálatos szelvény. A jövő héten 820 millió forint lesz a várható főnyeremény.

Az ötöslottó e heti nyerőszámai milliárdokat értek

Az ötöslottón még a hatosnál is nagyobb volt a tét: a milliárdokat érő nyerőszámokat ide kattintva lehet megnézni.

 

 

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