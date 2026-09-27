755 millió forint volt a tét: ezekkel a számokkal lehetett nyerni a hatoslottón

2026. szeptember 27-én, a 39. játékhét vasárnapi sorsolásán már 755 millió forintos fődíjért folyt a játék a hatoslottón.

Százmilliókat lehetett nyerni a hatoslottón

Fotó: Szerencsejáték Zrt.

Ezek a hatoslottó nyerőszámai

Az élő sorsoláson ezeket a nyerőszámokat húzták ki:

2 (kettő)

6 (hat)

30 (harminc)

31 (harmincegy)

36 (harminchat)

38 (harmincnyolc)

A héten nem született a hatoslottón telitalálatos szelvény. A jövő héten 820 millió forint lesz a várható főnyeremény.