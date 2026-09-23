Rendeződött annak a száz, mélyszegénységben élő, de kiválóan tanuló gyermeknek a helyzete, akiknek az ösztöndíját korábban az MBH Bank támogatta. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat (NGYSZ) tájékoztatása szerint a hátrányos helyzetű tanulók mellett új gyermekeket is be tudtak vonni a programba, így összesen 229 diák részesülhet támogatásban az idei tanévben.

A felajánlásoknak köszönhetően új hátrányos helyzetű tanulókat is be tudtak vonni a programba (Fotó: Ladóczki Balázs)

Hátrányos helyzetű tanulók kaptak újabb lehetőséget

Az NGYSZ közölte, hogy több vállalat és magánember is vállalta az ösztöndíjprogram támogatását. A felajánlásoknak köszönhetően nemcsak a korábbi ösztöndíjasok támogatása folytatódhat, hanem

új gyermekeket is be tudtak vonni a programba.

Az MBH Bank augusztusban jelezte, hogy 32 év után megszünteti a program finanszírozását. A bank jogelődje, az MKB Bank 1994-ben vállalta az ösztöndíjprogram támogatását, amely kezdetben húsz diákot segített, majd később száz gyermekre bővült. A programot az NGYSZ népszerűsítette, ennek nyomán több kisebb-nagyobb cég szállt be a támogatásba, további 110 tanulónak biztosítva a rendszeres havi támogatást. Ebből ötvenet a Magyar Nemzeti Bank segített 2023-ig. Ekkor az eredetileg 210 ösztöndíjas gyerekből csak 160 maradt. Az MKB Bank 2023-as megszűnése után a jogutód MBH Bank automatikusan folytatta a támogatást, ám a második év után jelezték, hogy meg akarják szüntetni, mert mást és másképpen szeretnének segíteni.

Az ösztöndíjra olyan diákok pályázhatnak, akik nehéz anyagi körülmények között élnek és kiemelkedő tanulmányi eredményt érnek el. A támogatásnak köszönhetően az idei tanévben már 229 gyermek részesülhet ösztöndíjban.