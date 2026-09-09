Súlyos mulasztások a hatvani kórházban, új részletek derültek ki a betegszállítóban meghalt nő ügyében

Tíz hibát azonosított a hatvani kórház belső vizsgálata annak a 80 éves asszonynak az ellátásában, aki augusztus elején a betegszállító autóban meghalt. A Népszava által megszerzett jelentés szerint öt mulasztás esetében felmerült, hogy azok befolyásolhatták a nő hazabocsátásáról hozott döntést.

A hatvani kórház belső vizsgálata tíz hibát tárt fel. Több mulasztás befolyásolhatta a betegszállítóban meghalt 80 éves asszony hazabocsátását (A kép illusztráció)

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A 80 éves asszony mintegy 22 órát töltött a Hatvani Albert Schweitzer Kórház sürgősségi osztályán.

Kiszáradással és húgyúti fertőzéssel kezelték, infúziót kapott, állapota pedig több szempontból javult. A kórházi vizsgálat szerint önmagában nem volt szakmailag kizárt a hazabocsátása, ugyanakkor több olyan ellátási hibát és hiányosságot tártak fel, amelyek miatt a döntéshozók nem rendelkeztek teljes képpel az állapotáról.

Nem vizsgálta meg az asszonyt a hazabocsátásról döntő orvos

Az asszonyt először ellátó orvos telefonon egyeztetett a belgyógyászati ügyeletessel, később azonban eltérően emlékeztek arra, pontosan miről beszéltek. A konzultációról az előírások ellenére nem készült írásos feljegyzés, az információ pedig három műszakváltáson keresztül szóban jutott el a hazabocsátásról döntő szakorvoshoz.

Elmaradt az előírt, betegágy mellett végzett közös vizit is. A jelentés szerint a szakorvos nem látta és nem vizsgálta meg személyesen az asszonyt, nem tekintette át valamennyi leletét, és az sem jutott el hozzá, hogy a beteget eredetileg hányás miatt vitték kórházba.

A jelentésből öt különösen fontos hiányosság emelkedik ki:

nem dokumentálták a belgyógyászati konzultációt;

elmaradt a betegágy mellett végzett közös vizit;

a hazabocsátásról döntő szakorvos nem vizsgálta meg személyesen a beteget;

hiányosan vezették a betegmegfigyelő lapot, ezért nem tűnt fel időben a pulzus és a véroxigénszint kedvezőtlen változása;

a kiszáradás miatt kezelt asszony intravénás vízhajtót kapott, amit a jelentés szakmai hibának minősített.

Nem vették észre az állapotromlás jeleit a hatvani kórházban

A hiányosan vezetett megfigyelőlap miatt nem vált egyértelművé, hogy a hajnali órákban az asszony pulzusa és véroxigénszintje trendszerűen kikerült a normális tartományból. A kórházi vizsgálat ezt az egyik legsúlyosabb hiányosságnak minősítette. Ha észlelik a változást, további megfigyelés, újabb vizsgálat vagy belgyógyászati felvétel következhetett volna.

Szakmai hibának minősítették a furoszemid nevű vízhajtó beadását is, mert az tovább fokozhatta a folyadékhiányt. Arra ugyanakkor nem találtak bizonyítékot, hogy ez az ellátási hiba közvetlen károsodást okozott volna. A kórház összesen tíz hibát azonosított. Öt esetében észszerűnek tartották annak lehetőségét, hogy a mulasztás befolyásolhatta a hazabocsátásról szóló döntést, de egyetlen beavatkozásról vagy mulasztásról sem állapították meg, hogy bizonyíthatóan az asszony halálát okozta.

A belső vizsgálatot Szedlák Miklós György, a kórház akkori főigazgatója vezette. Az Országos Kórházi Főigazgatóság augusztus 26-án felmentette tisztségéből, a főigazgatói feladatokat augusztus 27-től Valentinné dr. Papp Violetta látja el. A felmentésről szóló közlemény megemlítette a beteg halálával végződő eset kivizsgálását, de nem közölte, hogy Szedlák távozása összefüggött-e az üggyel.