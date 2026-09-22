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Hegedűs Zsolt

Önmagában a túlsúly ezentúl nem lesz kizáró ok a csípő- és térdprotézis-műtéteknél

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Jelentős változás jön a csípő- és térdprotézisre váró betegek ellátásában: a testtömegindex (BMI) önmagában nem jelenthet többé automatikus kizáró okot a műtétnél. A változásról Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter számolt be, aki szerint a döntést az operáló sebésznek és az ellátó csapatnak kell meghoznia a beteg egyéni állapota alapján.
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Fontos változás jön a csípő- és térdprotézisre váró betegek ellátásában. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közlése szerint a testtömegindex (BMI) önmagában nem lehet automatikus kizáró ok a műtétnél, a döntést a beteg állapotának, társbetegségeinek, valamint a beavatkozás várható előnyeinek és kockázatainak együttes mérlegelésével kell meghozni.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter fontos változást jelentett be a csípő- és térdprotézisre váró betegek ellátásában (Fotó: Ladóczki Balázs)
Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter fontos változást jelentett be a csípő- és térdprotézisre váró betegek ellátásában (Fotó: Ladóczki Balázs)

Hegedűs Zsolt: Csak a BMI-határérték nem lehet döntő

A miniszter közösségi oldalán arról számolt be, hogy megváltozik a csípő- és térdprotézisre váró betegek ellátásának szabályozása. Az egészségügyi miniszter szerint 

önmagában egy BMI-határérték nem döntheti el, hogy egy beteg hozzájuthat-e a számára szükséges műtéthez.

Mint írta, az elhízás bizonyos esetekben valóban növelheti a műtéti kockázatokat, ezeket azonban nem egyetlen szám alapján kell megítélni. A beteg aktuális állapotát, társbetegségeit, valamint a beavatkozás várható előnyeit és kockázatait is figyelembe kell venni.

A szabályozás most ennek megfelelően változik: a BMI önmagában nem jelenthet automatikus kizáró okot a csípő- vagy térdprotézis-műtétnél. 

A végső döntés az operáló sebész és az ellátó team szakmai mérlegelésén alapulhat.

Hegedűs Zsolt felidézte, hogy már a Magyar Orvosi Kamara csípő- és térdprotézis-protokollról szóló állásfoglalásának elkészítésekor is azt képviselte, hogy egyetlen BMI-határérték nem lehet meghatározó a beteg műtéthez való hozzáférésében. A miniszter szerint a változás nem csupán szakmai kérdés, hanem a betegbiztonság és az orvosi döntési szabadság szempontjából is fontos. A cél, hogy egy szükséges beavatkozást ne tagadjanak meg valakitől pusztán egyetlen szám alapján, miközben a műtéti kockázatokat továbbra is egyénileg mérlegelik.

 

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