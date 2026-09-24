Újra rács mögé kerülhet a drog miatt elítélt magyar divattervező

Újabb fordulat jöhet Herczeg Zoltán drogügyében. Az ügyészség nem tartja elég súlyosnak a korábban kiszabott büntetést, ezért letöltendő szabadságvesztést kér a divattervezőre – írta meg a Blikk.

Letöltendő börtönt kér az ügyészség Herczeg Zoltánra

Herczeget 2022 októberében vették őrizetbe kábítószerrel kapcsolatos ügyben. Az elsőfokú bíróság 2025-ben egy év börtönbüntetésre ítélte, annak végrehajtását azonban felfüggesztette. Az ügyészség most ennek súlyosítását kéri.

Herczeg Zoltán közösségi oldalán arról írt, hogy éppen a születésnapján kapta kézhez az ügyészség fellebbezését. A divattervező szerint az eljárás során előzetes letartóztatásban töltött fél év már elérte az elrettentő célját. Bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy az ügyészség „egy marék fűért” kér rá letöltendő büntetést. Azt is kifogásolta, hogy a most kézhez kapott levél még februárban kelt, miközben a másodfokú tárgyalásra várhatóan 2027 februárjáig kell várnia.

Korábban, 2026. februárjában megírtuk: Nem zárult le a divattervező büntetőpere, a másodfok komoly fordulatot hozhat. Herczeg Zoltán esetében a Fővárosi Főügyészség letöltendő szabadságvesztést és közügyektől eltiltást indítványozott, mert az elsőfokú, felfüggesztett ítéletet nem tartja arányosnak.