Új arcokkal tér vissza a Heti Hetes

Vasárnap este a nyári szünet után folytatódik a Heti Hetes, amelynek első őszi adásában két új szereplő is bemutatkozik. Az RTL közlése szerint Járai Máté színművész és Janklovics Péter humorista csatlakozik a műsor csapatához.

A Heti Hetes szeptember 6-án tér vissza

Fotó: MW archív

Az első adásban rajtuk kívül Fancsikai Eszter, Hevér Gábor, Kajdi Csaba, Lilu és Nagy Ádám szerepel majd. A házigazda továbbra is Nagy Ádám lesz.

A műsor tematikája nem változik: a szereplők politikai, közéleti és bulvártémákat beszélnek át, humoros és kritikus megjegyzésekkel kísérve az aktuális híreket.

Járai Máté is szerepelni fog a Heti Hetesben

Járai Máté színművész és Janklovics Péter humorista először szerepel a műsor új változatában. A Heti Hetes szeptember 6-tól vasárnap esténként jelentkezik új adásokkal az RTL-en.