Új arcokkal tér vissza a Heti Hetes

Véget ér a nyári szünet, vasárnap este új adással folytatódik a műsor. A Heti Hetes visszatérő szereplői mellett két új tag is helyet kap a csapatban.
Vasárnap este a nyári szünet után folytatódik a Heti Hetes, amelynek első őszi adásában két új szereplő is bemutatkozik. Az RTL közlése szerint Járai Máté színművész és Janklovics Péter humorista csatlakozik a műsor csapatához.
Az első adásban rajtuk kívül Fancsikai Eszter, Hevér Gábor, Kajdi Csaba, Lilu és Nagy Ádám szerepel majd. A házigazda továbbra is Nagy Ádám lesz.
A műsor tematikája nem változik: a szereplők politikai, közéleti és bulvártémákat beszélnek át, humoros és kritikus megjegyzésekkel kísérve az aktuális híreket.
Járai Máté is szerepelni fog a Heti Hetesben
Járai Máté színművész és Janklovics Péter humorista először szerepel a műsor új változatában. A Heti Hetes szeptember 6-tól vasárnap esténként jelentkezik új adásokkal az RTL-en.
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