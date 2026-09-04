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Heti Hetes

Új arcokkal tér vissza a Heti Hetes

6 perce
Olvasási idő: 2 perc
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Véget ér a nyári szünet, vasárnap este új adással folytatódik a műsor. A Heti Hetes visszatérő szereplői mellett két új tag is helyet kap a csapatban.
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Heti Hetesjárai mátéjanklovics péter

Vasárnap este a nyári szünet után folytatódik a Heti Hetes, amelynek első őszi adásában két új szereplő is bemutatkozik. Az RTL közlése szerint Járai Máté színművész és Janklovics Péter humorista csatlakozik a műsor csapatához.

Heti Hetes, RTL, Járai Máté, Janklovics Péter, Fancsikai Eszter, Hevér Gábor, Kajdi Csaba, Lilu, Nagy Ádám, Hajós András, Majka, Thuróczy Szabolcs, Vadon Jani A Heti Hetes szeptember 6-án tér vissza
A Heti Hetes szeptember 6-án tér vissza
Fotó: MW archív

Az első adásban rajtuk kívül Fancsikai Eszter, Hevér Gábor, Kajdi Csaba, Lilu és Nagy Ádám szerepel majd. A házigazda továbbra is Nagy Ádám lesz.

A műsor tematikája nem változik: a szereplők politikai, közéleti és bulvártémákat beszélnek át, humoros és kritikus megjegyzésekkel kísérve az aktuális híreket.

Járai Máté is szerepelni fog a Heti Hetesben

Járai Máté színművész és Janklovics Péter humorista először szerepel a műsor új változatában. A Heti Hetes szeptember 6-tól vasárnap esténként jelentkezik új adásokkal az RTL-en.

 

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