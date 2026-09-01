Nehezen indul az iskolakezdés, a HÉV sem jár

Biztosítóberendezési hiba miatt áll a HÉV a szentendrei vonalon, ezzel kaotikusabbá téve a tanévkezdést. Nem csak itt tapasztalhatnak nehézséget az utasok.

Biztosítóberendezési hiba miatt nem jár a HÉV

Fotó: atna_fram / Pexels (Illusztráció)

Áll a HÉV, bonyolódik a tömegközlekedés

Ezzel szinte egyidőben összeütközött egy autó és egy tehergépkocsi Budapest tizenkilencedik kerületében, a Vas Gereben utca és a Nádasdy utca sarkánál. A járművek akadályozzák a forgalmat, a közösségi közlekedést is. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a kocsikat, a helyszínre mentő is érkezett - írja a Katasztrófavédelem.

