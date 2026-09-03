Érkezik a hidegfront, már megvan a pontos napja

Ahogy azt már megírtuk, az eddigi előrejelzések szerint továbbra is inkább a nyárias időjárás lesz jellemző a következő napokban, a legfrissebb hírek szerint azonban már úton van a hidegfront. Korábbi előrejelzésekben azt írták, jövő hét szerdán érhet ide, a HungaroMet Nonprofit Zrt. nemrég azonban azt jelezte, már szombaton megérkezhet.

Szombaton jön a hidegfront - mire lehet számítani? (A kép illusztráció.) / Fotó: Unsplash

Szombaton jön a hidegfront - mire lehet számítani?

A közösségi oldalukon közzétett bejegyzésükben azt írták, a hidegfrontot elsősorban élénk, erős északias szél kíséri majd, valamint hőmérséklet-csökkenés. Többnyire néhány fokos lehűlés valószínű, azonban a front előterében még főként az ország déli felén hőség várható, vasárnapra viszont ott is megszűnik a kánikula. Emellett átmeneti felhőzet-növekedés és elszórtan többnyire jelentéktelen, avagy kis mennyiségű csapadék is előfordulhat.

A térképükön az látható, mennyi az 1 mm-nél kevesebb csapadék esély: ezen az is kivehető, hogy dél felé haladva egyre inkább csökken a pár cseppes csapadék esélye is.