Érkezik a hidegfront, már megvan a pontos napja

Ahogy azt már megírtuk, az eddigi előrejelzések szerint továbbra is inkább a nyárias időjárás lesz jellemző a következő napokban, a legfrissebb hírek szerint azonban már úton van a hidegfront. Korábbi előrejelzésekben azt írták, jövő hét szerdán érhet ide, a HungaroMet Nonprofit Zrt. nemrég azonban azt jelezte, már szombaton megérkezhet.
Szombaton jön a hidegfront - mire lehet számítani?
A közösségi oldalukon közzétett bejegyzésükben azt írták, a hidegfrontot elsősorban élénk, erős északias szél kíséri majd, valamint hőmérséklet-csökkenés. Többnyire néhány fokos lehűlés valószínű, azonban a front előterében még főként az ország déli felén hőség várható, vasárnapra viszont ott is megszűnik a kánikula. Emellett átmeneti felhőzet-növekedés és elszórtan többnyire jelentéktelen, avagy kis mennyiségű csapadék is előfordulhat.
A térképükön az látható, mennyi az 1 mm-nél kevesebb csapadék esély: ezen az is kivehető, hogy dél felé haladva egyre inkább csökken a pár cseppes csapadék esélye is.
A szárazság egyébként hatalmas problémát jelent országszerte, kivált, mivel a brutálisan meleg augusztus folyamán a rendkívül száraz hónapok sorozata is folytatódott: az augusztusi országos átlag – az eddig beérkezett adatok alapján –, mindössze 15,6 mm, ami 74%-kal elmarad a szokásostól. Emiatt egyre nehezebb helyzetben vannak a hazai tejtermelők is, miután egyszerre sújtja őket az alacsony felvásárlási ár, az aszály és a takarmányhiány. A magyar tejágazat válsága már odáig jutott, hogy egyes gazdaságok felszámolják állományukat.