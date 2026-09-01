Alaposan bekeményített az időjárás, így érkezett meg a hidegfront – videók

Naptár szerint ennél évszakváltóbb aligha lehetett volna az országos kánikulát követően hétfő éjszaka átvonult hidegfront. A nyárias meleg után többfelé is megérkeztek a várva várt záporok és zivatarok, ezekhez néhol még viharos széllökések is társultak.

A hidegfronttal együtt az ország több területére is megérkezett a csapadék. Fotó: HungaroMet

A hidegfronttal együtt az ország több területére is megérkezett a csapadék

Különösen látványos volt a helyzet Vas vármegyében, ahol brutális zivatar csapott le hétfő éjjel. Villámokból sem volt hiány, néhol szinte a teljes éjszakai égboltot bevilágították.

A hidegfront ezúttal sem hozott országos esőt, ugyanakkor a korábbi frontokhoz képest jóval több helyen hullott csapadék. A záporok és zivatarok nyugatról kelet felé haladva szelték át az országot, és hosszú idő után az Alföld nagyobb területein is mérhető, említést érdemlő mennyiségű eső esett.

A csapadék azonban az aszály megszüntetéséhez természetesen messze nem elegendő. Ráadásul ezúttal is maradtak teljesen szárazon területek, és sokfelé a lehullott csapadék mennyisége is jócskán elmaradt attól, amire a talajnak és a növényzetnek szüksége lenne.

A korábbi száraz, csapadékszegény időszak után ugyanakkor helyenként már rövid idő alatt is komoly mennyiségű víz gyűlt össze. Pakson például villámárvizet örökítettek meg videón: a hirtelen lezúduló csapadék nyomán az egyik helyi utcát már a hömpölygő víz uralta.

Bár a hidegfront átmenetileg meghozta a változást, tartósan csapadékos időszak egyelőre nincs a láthatáron. Nagy területet érintő, kiadós áztatás belátható időn belül továbbra sem lesz, miközben a nyarat idéző meleg sem tűnik el teljesen. Így a mostani zivataros fordulat inkább átmeneti enyhülést jelent, mintsem az aszályos időszak végét - olvasható a HungaroMet Facebook-oldalán.