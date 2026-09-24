Holttestet találtak Gyöngyösön, a rendőrség segítséget kér

A rendelkezésre álló adatok szerint egy nő holttestét találták meg szeptember 22-én Gyöngyösön. A hatóságok jelenleg azonosítani próbálják, ezért körözési eljárást folytatnak az ügyben – írja a HEOL.

Egy nő holttestét találták meg - Illusztráció

Fotó: MediaWorks

A Gyöngyösi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki információval rendelkezik az ismeretlen nő személyazonosságával kapcsolatban, jelentkezzen a Gyöngyösi Rendőrkapitányságon, a 3200 Gyöngyös, Róbert Károly utca 21/1. szám alatt, illetve a 06-37/312-551-es telefonszámon tehet bejelentést.

Rejtélyes halál Letenye közelében, holttestet találtak a tűzoltók egy családi házban

Egy családi házhoz riasztották a tűzoltókat a Zala vármegye határától mindössze 20 kilométerre található, horvátországi Gornji Kneginec településre, Varasd közelében. A ház ajtaját fel kellett törniük, odabent pedig egy holttestet találtak.