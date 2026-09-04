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honvédség

Honvédségi gyakorlat miatt intenzív hanghatásra figyelmeztetnek a Balaton térségében

21 perce
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Szokatlanul nagy zajra készülhetnek Veszprém vármegye és a Balaton térségének lakói szombat délelőtt: egy hatalmas C-17-es teherszállító repülőgép alacsony magasságban hajt végre kiképzési feladatokat. A Nehéz Légiszállító Ezred gépe reggel 8 és déli 12 óra között repül a térség felett, a gyakorlat pedig az átlagosnál lényegesen intenzívebb hanghatással járhat.
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honvédséghonvédségigyakorlat

Alacsony magasságban végrehajtott gyakorló repülések miatt az átlagosnál jóval nagyobb zajhatásra kell számítani Veszprém vármegyében és a Balaton térségében szombat délelőtt. Az MH Pápa Bázisrepülőtér tájékoztatása szerint a honvédségi Nehéz Légiszállító Ezred hatalmas, C-17-es típusú teherszállító repülőgépe reggel 8:00 és 12:00 óra között hajtja végre kiképzési feladatait.

Honvédségi gyakorlat miatt intenzív hanghatásra figyelmeztetnek a Balaton térségében
Honvédségi gyakorlat miatt intenzív hanghatásra figyelmeztetnek a Balaton térségében. Fotó: pexels

Honvédségi gyakorlatra kerül sor

Az MH Pápa Bázisrepülőtér közösségi oldalán közzétett felhívás szerint a gyakorló repülés idején a C-17-es alacsony magasságban közlekedik majd Veszprém vármegye területe, valamint a Balaton északi és déli partvidéke felett:

A Nehéz Légiszállító Ezred C-17-es teherszállító repülőgépe 2026. szeptember 5-én, szombaton 08:00–12:00 óra között, alacsony magasságban gyakorló repüléseket hajt végre Veszprém vármegye területén, valamint a Balaton északi és déli partvidékén. Az MH Pápa Bázisrepülőtéren települő Stratégiai Légiszállítási Képesség kiképzése a megjelölt időszakban intenzív hanghatást eredményezhet

 - írták hozzátéve, a gyakorlat időtartamára a lakosság megértését és türelmét kérik.

 

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