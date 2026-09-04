Alacsony magasságban végrehajtott gyakorló repülések miatt az átlagosnál jóval nagyobb zajhatásra kell számítani Veszprém vármegyében és a Balaton térségében szombat délelőtt. Az MH Pápa Bázisrepülőtér tájékoztatása szerint a honvédségi Nehéz Légiszállító Ezred hatalmas, C-17-es típusú teherszállító repülőgépe reggel 8:00 és 12:00 óra között hajtja végre kiképzési feladatait.

Honvédségi gyakorlat miatt intenzív hanghatásra figyelmeztetnek a Balaton térségében. Fotó: pexels

Honvédségi gyakorlatra kerül sor

Az MH Pápa Bázisrepülőtér közösségi oldalán közzétett felhívás szerint a gyakorló repülés idején a C-17-es alacsony magasságban közlekedik majd Veszprém vármegye területe, valamint a Balaton északi és déli partvidéke felett:

A Nehéz Légiszállító Ezred C-17-es teherszállító repülőgépe 2026. szeptember 5-én, szombaton 08:00–12:00 óra között, alacsony magasságban gyakorló repüléseket hajt végre Veszprém vármegye területén, valamint a Balaton északi és déli partvidékén. Az MH Pápa Bázisrepülőtéren települő Stratégiai Légiszállítási Képesség kiképzése a megjelölt időszakban intenzív hanghatást eredményezhet

- írták hozzátéve, a gyakorlat időtartamára a lakosság megértését és türelmét kérik.