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hortobágyi nemzeti park

Eloltották az ötven hektáron pusztító tüzet a Hortobágyi Nemzeti Parkban – nappal folytatják az utómunkálatokat

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Mintegy ötven hektáron égett nádas, cserjés és bozótos terület Egyek külterületén. A Hortobágyi Nemzeti Park területén keletkezett tüzet sikerült eloltani, az utómunkálatokat azonban a kedvezőtlen látási és terepviszonyok miatt hajnalban felfüggesztették.
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hortobágyi nemzeti parktűzoltásnádascserjés

Eloltották a tüzet Egyek külterületén, a Hortobágyi Nemzeti Parkban, ahol mintegy ötven hektáron kapott lángra a növényzet – közölte szerda reggel a katasztrófavédelem.

Egyek, tűz, tűzoltók, katasztrófavédelem, nádas, természetvédelmi őrök, utómunkálatok A Hortobágyi Nemzeti Park érintett területét két természetvédelmi őr felügyeli az utómunkálatok folytatásáig Fotó: Tiszafüred Időjárás/Facebook
A Hortobágyi Nemzeti Park érintett területét két természetvédelmi őr felügyeli az utómunkálatok folytatásáig
Fotó: Tiszafüred Időjárás/Facebook

A tájékoztatás szerint nádas, cserjés, bokros és bozótos terület égett. A tűzoltók négy vízsugárral, egy vízágyúval, valamint kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat.

Miután már nem tapasztaltak lánggal égést, szerda hajnalban megkezdték az utómunkálatokat. Ezeket azonban a rossz látási és terepviszonyok miatt biztonsági okokból felfüggesztették, és nappal folytatják.

A területet addig a Hortobágyi Nemzeti Park két természetvédelmi őre felügyeli.

 

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