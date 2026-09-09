Eloltották az ötven hektáron pusztító tüzet a Hortobágyi Nemzeti Parkban – nappal folytatják az utómunkálatokat

Mintegy ötven hektáron égett nádas, cserjés és bozótos terület Egyek külterületén. A Hortobágyi Nemzeti Park területén keletkezett tüzet sikerült eloltani, az utómunkálatokat azonban a kedvezőtlen látási és terepviszonyok miatt hajnalban felfüggesztették.
Eloltották a tüzet Egyek külterületén, a Hortobágyi Nemzeti Parkban, ahol mintegy ötven hektáron kapott lángra a növényzet – közölte szerda reggel a katasztrófavédelem.
A tájékoztatás szerint nádas, cserjés, bokros és bozótos terület égett. A tűzoltók négy vízsugárral, egy vízágyúval, valamint kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat.
Miután már nem tapasztaltak lánggal égést, szerda hajnalban megkezdték az utómunkálatokat. Ezeket azonban a rossz látási és terepviszonyok miatt biztonsági okokból felfüggesztették, és nappal folytatják.
A területet addig a Hortobágyi Nemzeti Park két természetvédelmi őre felügyeli.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!