Eloltották az ötven hektáron pusztító tüzet a Hortobágyi Nemzeti Parkban – nappal folytatják az utómunkálatokat

Eloltották a tüzet Egyek külterületén, a Hortobágyi Nemzeti Parkban, ahol mintegy ötven hektáron kapott lángra a növényzet – közölte szerda reggel a katasztrófavédelem.

A Hortobágyi Nemzeti Park érintett területét két természetvédelmi őr felügyeli az utómunkálatok folytatásáig

Fotó: Tiszafüred Időjárás/Facebook

A tájékoztatás szerint nádas, cserjés, bokros és bozótos terület égett. A tűzoltók négy vízsugárral, egy vízágyúval, valamint kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat.

Miután már nem tapasztaltak lánggal égést, szerda hajnalban megkezdték az utómunkálatokat. Ezeket azonban a rossz látási és terepviszonyok miatt biztonsági okokból felfüggesztették, és nappal folytatják.

A területet addig a Hortobágyi Nemzeti Park két természetvédelmi őre felügyeli.