Pár nap múlva lejár a határidő, sok szülőnek kell fontos döntést meghoznia

A hetedik osztályos gyermekek szülei szeptember 15-ig nyilatkozhatnak arról, hogy kérik-e gyermekük számára a HPV elleni védőoltást.

A HPV elleni védőoltást szeptember 15-ig kérhetik a szülők - Illusztráció

Fotó: Pixabay

Az önkéntes és térítésmentes oltást minden évben azoknak a 12. életévüket betöltött, hetedik osztályos diákoknak lehet igényelni, akik általános iskolába vagy gimnáziumba járnak.

A döntés a szülők kezében van, a Mályvavirág Alapítvány azonban arra biztatja a családokat, hogy mielőtt határoznak, tájékozódjanak és beszéljék át a lehetőségeket a gyermekkel is.

A HPV elleni védőoltás fiúknak és lányoknak egyaránt javasolt

A HPV-ről sokáig elsősorban a méhnyakrák kapcsán esett szó, emiatt kialakulhatott az a téves benyomás, hogy a vírus elleni védekezés főként a lányokat érinti. A HPV azonban fiúknál és férfiaknál is okozhat megbetegedéseket, bizonyos típusai pedig mindkét nem esetében összefüggésbe hozhatók különböző elváltozások és daganatos betegségek kialakulásával – írja a Délmagyar.

A védelem kialakításának célja, hogy az oltás már azelőtt megtörténjen, hogy valaki találkozna a vírussal.

Bartha Tünde szülész-nőgyógyász szerint a HPV-fertőzés akár az első szexuális együttlét során, egyetlen partnertől is elkapható. Éppen ezért szerinte nem az a legfontosabb kérdés, hogy egy 12–13 éves gyermeknek jelenleg szüksége van-e a védelemre, hanem az, hogy szeretnénk-e, ha később már rendelkezne vele.

A szakember azt is kiemelte, hogy a megelőzés a fiúknál ugyanúgy fontos. Az oltás ugyanis nem csupán mások védelméhez járulhat hozzá, hanem magának az oltott fiúnak az egészségét is védheti.

Több daganatos betegség ellen is védelmet nyújthat

A HPV elleni oltás nem okoz HPV-fertőzést vagy daganatos megbetegedést, mivel nem tartalmazza a vírust. Mint minden oltóanyagnál, ennél is előfordulhatnak mellékhatások, például láz vagy fejfájás, ezek azonban nem mindenkinél jelentkeznek.

A kilenckomponensű vakcina a vizsgálatok alapján várhatóan védelmet nyújt azokkal a HPV-típusokkal szemben, amelyek a méhnyakrákos esetek megközelítőleg 90 százalékáért, a szeméremtesti daganatok 85–90 százalékáért, a hüvelydaganatok 80–85 százalékáért, a végbélnyílás daganatainak 90–95 százalékáért, valamint a nemi szervi szemölcsök mintegy 90 százalékáért felelősek.

Aki most nem kéri gyermeke számára a térítésmentes oltást, később már csak vényre, térítés ellenében juthat hozzá a vakcinához. A szülőknek ezért szeptember 15-ig van lehetőségük nyilatkozni az oltás igényléséről.