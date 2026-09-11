Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
határidő

Fontos határidő közeleg az iskolai védőoltásoknál – néhány nap maradt

18 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Most még ingyenes, később már fizetni kell érte. Közeleg a döntés határideje. A HPV elleni védőoltás miatt sürgős teendőjük van a diákok szüleinek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
határidőnngykhpv védőoltásmegelőzésoltás
  • Kik igényelhetik ingyenesen a HPV elleni védőoltást, és meddig?
  • Miért fontos a HPV elleni védőoltás a daganatok megelőzésében?
  • Hány adagból áll az iskolai HPV elleni oltás, és ki adja be?

Szeptember 15-ig kell visszajuttatniuk a szülőknek a beleegyező nyilatkozatot gyermekük iskolájába, ha igénylik a térítésmentes HPV elleni védőoltást. A közelgő határidőre a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) figyelmeztetett a lapunknak eljuttatott sajtóközleményében.

HPV elleni védőoltás: szeptember 15-ig kérhető ingyen a hetedikeseknek
HPV elleni védőoltás: szeptember 15-ig kérhető ingyen a hetedikeseknek (illusztráció) Fotó: Pixabay

Az ingyenes lehetőség a Nemzeti Immunizációs Program részeként a hetedik évfolyamos fiú és lány diákoknak egyaránt elérhető. Az igényléshez a szülő vagy gondviselő által kitöltött és aláírt nyilatkozatot kell leadni. A határidő tehát a dokumentum visszajuttatására vonatkozik. Az NNGYK arra kéri az érintett szülőket, hogy aki még nem adta le a nyilatkozatot, a hátralévő napokban pótolja ezt. Az oltás önkéntes, a központ ugyanakkor a súlyos megbetegedések megelőzése érdekében javasolja az igénylését.

Két adagban adják be a HPV elleni védőoltást

A humán papillomavírus elleni vakcina a HPV-hez köthető daganatok megelőzésének fontos eszköze. Az NNGYK tájékoztatása szerint ebben az életkorban biztosítja a leghatékonyabb védelmet, ezért szerepel az iskolai oltási programban.

A HPV a humán papillomavírus rövidítése, egy víruscsoport neve. Egyes típusai szemölcsöket okozhatnak, mások tartós fertőzés esetén daganatos megbetegedésekhez, például méhnyakrákhoz vezethetnek. Az oltás a vírus bizonyos típusai ellen nyújt védelmet.

A vakcinát az iskolaorvos adja be a felkarba. Az oltási sor két adagból áll, amelyeket hat hónap különbséggel kapnak meg a tanulók. A védettség kialakulásához mindkét adag szükséges, ezért a második oltás beadása is fontos része a megelőzésnek. A közlemény hangsúlyozza, hogy a vakcina biztonságos, és nem tartalmaz élő vírust.

Később már fizetni kell az oltásért

Aki hetedik osztályban nem kapja meg a védőoltást, annak a közlemény szerint később térítésköteles lesz a vakcina. Recept ellenében, gyógyszertárban lehet megvásárolni.

Az NNGYK arra is felhívta a figyelmet, hogy 15 éves kor fölött a megfelelő védettség eléréséhez már három oltási dózis szükséges. A mostani lehetőség így a hetedikesek számára az iskolában megszervezett, térítésmentes oltási sort biztosítja.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!