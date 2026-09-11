Fontos határidő közeleg az iskolai védőoltásoknál – néhány nap maradt

Kik igényelhetik ingyenesen a HPV elleni védőoltást, és meddig?

Miért fontos a HPV elleni védőoltás a daganatok megelőzésében?

Hány adagból áll az iskolai HPV elleni oltás, és ki adja be?

Szeptember 15-ig kell visszajuttatniuk a szülőknek a beleegyező nyilatkozatot gyermekük iskolájába, ha igénylik a térítésmentes HPV elleni védőoltást. A közelgő határidőre a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) figyelmeztetett a lapunknak eljuttatott sajtóközleményében.

HPV elleni védőoltás: szeptember 15-ig kérhető ingyen a hetedikeseknek (illusztráció) Fotó: Pixabay

Az ingyenes lehetőség a Nemzeti Immunizációs Program részeként a hetedik évfolyamos fiú és lány diákoknak egyaránt elérhető. Az igényléshez a szülő vagy gondviselő által kitöltött és aláírt nyilatkozatot kell leadni. A határidő tehát a dokumentum visszajuttatására vonatkozik. Az NNGYK arra kéri az érintett szülőket, hogy aki még nem adta le a nyilatkozatot, a hátralévő napokban pótolja ezt. Az oltás önkéntes, a központ ugyanakkor a súlyos megbetegedések megelőzése érdekében javasolja az igénylését.

Két adagban adják be a HPV elleni védőoltást

A humán papillomavírus elleni vakcina a HPV-hez köthető daganatok megelőzésének fontos eszköze. Az NNGYK tájékoztatása szerint ebben az életkorban biztosítja a leghatékonyabb védelmet, ezért szerepel az iskolai oltási programban.

A vakcinát az iskolaorvos adja be a felkarba. Az oltási sor két adagból áll, amelyeket hat hónap különbséggel kapnak meg a tanulók. A védettség kialakulásához mindkét adag szükséges, ezért a második oltás beadása is fontos része a megelőzésnek. A közlemény hangsúlyozza, hogy a vakcina biztonságos, és nem tartalmaz élő vírust.

Később már fizetni kell az oltásért

Aki hetedik osztályban nem kapja meg a védőoltást, annak a közlemény szerint később térítésköteles lesz a vakcina. Recept ellenében, gyógyszertárban lehet megvásárolni.