Fontos határidő közeleg az iskolai védőoltásoknál – néhány nap maradt

- Kik igényelhetik ingyenesen a HPV elleni védőoltást, és meddig?
- Miért fontos a HPV elleni védőoltás a daganatok megelőzésében?
- Hány adagból áll az iskolai HPV elleni oltás, és ki adja be?
Szeptember 15-ig kell visszajuttatniuk a szülőknek a beleegyező nyilatkozatot gyermekük iskolájába, ha igénylik a térítésmentes HPV elleni védőoltást. A közelgő határidőre a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) figyelmeztetett a lapunknak eljuttatott sajtóközleményében.
Az ingyenes lehetőség a Nemzeti Immunizációs Program részeként a hetedik évfolyamos fiú és lány diákoknak egyaránt elérhető. Az igényléshez a szülő vagy gondviselő által kitöltött és aláírt nyilatkozatot kell leadni. A határidő tehát a dokumentum visszajuttatására vonatkozik. Az NNGYK arra kéri az érintett szülőket, hogy aki még nem adta le a nyilatkozatot, a hátralévő napokban pótolja ezt. Az oltás önkéntes, a központ ugyanakkor a súlyos megbetegedések megelőzése érdekében javasolja az igénylését.
Két adagban adják be a HPV elleni védőoltást
A humán papillomavírus elleni vakcina a HPV-hez köthető daganatok megelőzésének fontos eszköze. Az NNGYK tájékoztatása szerint ebben az életkorban biztosítja a leghatékonyabb védelmet, ezért szerepel az iskolai oltási programban.
A vakcinát az iskolaorvos adja be a felkarba. Az oltási sor két adagból áll, amelyeket hat hónap különbséggel kapnak meg a tanulók. A védettség kialakulásához mindkét adag szükséges, ezért a második oltás beadása is fontos része a megelőzésnek. A közlemény hangsúlyozza, hogy a vakcina biztonságos, és nem tartalmaz élő vírust.
Később már fizetni kell az oltásért
Aki hetedik osztályban nem kapja meg a védőoltást, annak a közlemény szerint később térítésköteles lesz a vakcina. Recept ellenében, gyógyszertárban lehet megvásárolni.
Az NNGYK arra is felhívta a figyelmet, hogy 15 éves kor fölött a megfelelő védettség eléréséhez már három oltási dózis szükséges. A mostani lehetőség így a hetedikesek számára az iskolában megszervezett, térítésmentes oltási sort biztosítja.
A HPV a humán papillomavírus rövidítése, egy víruscsoport neve. Egyes típusai szemölcsöket okozhatnak, mások tartós fertőzés esetén daganatos megbetegedésekhez, például méhnyakrákhoz vezethetnek. Az oltás a vírus bizonyos típusai ellen nyújt védelmet.