Hamarosan lejár a határidő, eddig lehet igényelni az ingyenes oltást

A HPV-oltás a 2026/2027-es tanévben is térítésmentesen igényelhető a hetedik évfolyamos lányok és fiúk számára. A szülők a tanév első napjaiban kapják meg az oltással kapcsolatos tájékoztatót és a beleegyező nyilatkozatot, amelyet szeptember 15-ig kell visszajuttatni az iskolába.

A HPV-oltás két adagját hat hónap különbséggel kapják meg a hetedik osztályos diákok

Fotó: KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS / Pexels

A szülőknek szeptember 15-ig kell dönteniük a HPV-oltásról

A térítésmentes oltás önkéntes, annak beadásáról a szülő vagy gondviselő dönt. A szükséges beleegyező nyilatkozatot kitöltve és aláírva kell leadni az iskolában szeptember 15-ig.

Az oltást az iskolaorvos adja be. A hetedik osztályosok két adag vakcinát kapnak, a két oltás között hat hónap telik el. A megfelelő védettség kialakulásához mindkét adag beadása szükséges.

A HPV elleni iskolai kampányoltást a lányok számára 2014-ben, a fiúk számára pedig 2020-ban vezették be Magyarországon. A 2025/2026-os tanévben a jogosult lányok több mint 80 százaléka, a fiúk közel 72 százaléka kapta meg a védőoltást.

Több daganatos betegség kialakulásának kockázatát csökkentheti

A Magyarországon alkalmazott Gardasil 9 vakcina a humán papillomavírus kilenc típusa ellen nyújt védelmet. Az NNGYK tájékoztatása szerint ezek a HPV-típusok többek között az alábbi területeken kialakuló rákmegelőző elváltozásokkal és rosszindulatú daganatokkal hozhatók összefüggésbe:

méhnyak,

szeméremtest,

hüvely,

hímvessző,

végbélnyílás,

egyes szájgarati területek.

Az oltás emellett a nemi szervi szemölcsök kialakulása ellen is védelmet nyújt.

A vakcina nem tartalmaz élő vírust, így nem okozhat HPV-fertőzést. A leggyakoribb oltási reakciók között az oltás helyén jelentkező enyhe duzzanat, bőrpír és átmeneti fájdalom, valamint a fejfájás szerepel.

A szülők az oltással kapcsolatos kérdéseikkel az iskolaorvoshoz, a házi gyermekorvoshoz vagy a védőnőhöz fordulhatnak. Tájékoztatás az ingyenesen hívható 1812-es Egészségvonalon is kérhető.