Különleges robotok érkeztek a Szegedi Tudományegyetemre

Új robotikai eszközökkel fejlesztette kutatási és oktatási infrastruktúráját a Szegedi Tudományegyetem (SZTE): a Mérnöki Kar egy Unitree G1 humanoid robotot, valamint egy Unitree Go2 robotkutyát szerzett be – közölte az egyetem szerdán.

Az Unitree G1 humanoid robot az SZTE Mérnöki Karának oktatási és kutatási infrastruktúráját erősíti

Fotó: KJA

A fejlesztés az SZTE Interdiszciplináris Kutatásfejlesztési és Innovációs Kiválósági Központ (IKIKK) támogatásával és a Mérnöki Kar szakmai vezetésével valósult meg.

Az új eszközöket beépítik a mérnöki képzésbe, így a hallgatók többek között az ipar 4.0 és a mesterséges intelligencia gyakorlati alkalmazásaival, az autonóm navigációval, a kinetikai szabályozással és a gépi látással is foglalkozhatnak.

A humanoid robot nyílt kutatási platformként is használható

Sárosi József, az SZTE Mérnöki Karának dékánja a közlemény szerint mérföldkőnek nevezte a két robot érkezését. Kiemelte, hogy az eszközök nem csupán demonstrációs célokat szolgálnak, hanem nyílt kutatási platformként is használhatók.

A hallgatók és a kutatók ezek segítségével korszerű algoritmusokat, mesterségesintelligencia-alapú és ipari automatizálási megoldásokat tesztelhetnek. A dékán szerint a fejlesztés olyan gyakorlati tudás megszerzését teszi lehetővé, amely a hazai és a nemzetközi munkaerőpiacon egyaránt hasznosítható.

Nehéz terepen is használható a robotkutya

A Unitree Go2 robotkutya LiDAR-szenzorokkal rendelkezik, és mozgékonyságának köszönhetően nehéz terepen végzett adatgyűjtésre, ipari fejlesztések tesztelésére, valamint autonóm navigációs kutatásokra is használható.

Az SZTE Mérnöki Karának új Unitree Go2 robotkutyája

Fotó: KJA

A Unitree G1 humanoid robottal elsősorban az ember és gép közötti együttműködés, az összetett mozgáskoordináció, valamint a bio-inspirált robotika területén végezhetnek vizsgálatokat.

Az eszközöket több, karokon átívelő kutatás-fejlesztési projektben is alkalmazhatják. Egyebek mellett mesterséges intelligencián és gépi tanuláson alapuló algoritmusok valós idejű tesztelésére, autonóm rendszerek vizsgálatára, valamint ipari alkalmazások logisztikai és méréstechnikai modellezésére használhatják őket.

Az egész egyetem kutatói használhatják az új eszközöket

A robotikai infrastruktúra nem kizárólag a Mérnöki Kar számára lesz hozzáférhető. Az egyetem közlése szerint az SZTE más karain dolgozó oktatók és kutatók is bekapcsolódhatnak a robotokra épülő projektekbe.

A fejlesztés így informatikai, fizikai és orvostechnológiai együttműködésekhez is alapot teremthet, miközben erősítheti az egyetemen belüli multidiszciplináris kutatásokat.

A Szegedi Tudományegyetem közölte: a robotikai infrastruktúra mostani bővítése egy fejlesztési folyamat első állomása, a közeljövőben további modern eszközök és technológiák beszerzését tervezik.