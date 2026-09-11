Kettészakadt Magyarország: több mint 17 fokos különbség alakult ki

Szokatlan hőmérsékleti kontraszt jellemezte péntek késő délelőtt az országot. Az időjárás nyugaton már kifejezetten őszies volt, több helyen 15 Celsius-fok alatt maradt a hőmérséklet, Dombegyházon ugyanakkor 30 fokig melegedett a levegő. A két országrész között így több mint 17 fokos különbség alakult ki.
A HungaroMet Zrt. pénteki tájékoztatása szerint az ország jelentős részén már őszies idő alakult ki. Sokfelé a 20 Celsius-fokot sem érte el a hőmérséklet, az északnyugati országrészben pedig több helyen 15 fok alatt maradtak az értékek.
Az időjárás délkeleten is nagyot változik
A jelentős különbséget a Magyarország fölött húzódó frontzóna okozza. A HungaroMet szerint délkeleten a front várhatóan csak kevés helyen hoz az aszály mérsékléséhez elegendő csapadékot.
A frontrendszer mögött ugyanakkor hétvégére ezen a területen is jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Így az ország délkeleti részein is megszűnik a nyárias meleg, és ott is egyre inkább ősziesre fordul az idő.
Ezzel szemben a délkeleti határ közelében még 25 fok fölé melegedett a levegő péntek késő délelőtt. A Békés vármegyei Dombegyházon egészen 30 Celsius-fokig emelkedett a hőmérséklet.