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időjárás

Kettészakadt Magyarország: több mint 17 fokos különbség alakult ki

1 órája
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Rendkívül nagy hőmérsékleti különbség alakult ki péntek délelőtt Magyarország nyugati és keleti része között. Az időjárás az ország egyik felében már őszies arcát mutatta, miközben délkeleten helyenként még nyárias meleg uralkodott.
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időjáráslehűléshidegfronteső

Szokatlan hőmérsékleti kontraszt jellemezte péntek késő délelőtt az országot. Az időjárás nyugaton már kifejezetten őszies volt, több helyen 15 Celsius-fok alatt maradt a hőmérséklet, Dombegyházon ugyanakkor 30 fokig melegedett a levegő. A két országrész között így több mint 17 fokos különbség alakult ki.

Az időjárás szélsőséges különbséget hozott: több mint 17 fok volt az eltérés az ország két része között
Az időjárás szélsőséges különbséget hozott: több mint 17 fok volt az eltérés az ország két része között
Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt. / időjárás

A HungaroMet Zrt. pénteki tájékoztatása szerint az ország jelentős részén már őszies idő alakult ki. Sokfelé a 20 Celsius-fokot sem érte el a hőmérséklet, az északnyugati országrészben pedig több helyen 15 fok alatt maradtak az értékek.

Ezzel szemben a délkeleti határ közelében még 25 fok fölé melegedett a levegő péntek késő délelőtt. A Békés vármegyei Dombegyházon egészen 30 Celsius-fokig emelkedett a hőmérséklet.

Az időjárás délkeleten is nagyot változik

A jelentős különbséget a Magyarország fölött húzódó frontzóna okozza. A HungaroMet szerint délkeleten a front várhatóan csak kevés helyen hoz az aszály mérsékléséhez elegendő csapadékot.

A frontrendszer mögött ugyanakkor hétvégére ezen a területen is jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Így az ország délkeleti részein is megszűnik a nyárias meleg, és ott is egyre inkább ősziesre fordul az idő.

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