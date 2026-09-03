Már Ön is unja a 30 fokot? Mutatjuk, mikor jöhet változás

A következő napok időjárása továbbra is nyárias lesz, a HungaroMet előrejelzése szerint nagy részében 30 fok körüli vagy azt meghaladó maximumokra lehet számítani. Csütörtökön még több felhő és helyenként kisebb eső, zápor is előfordulhat, a hétvégétől azonban ismét több napsütés várható. A meleg kedden tetőzhet, amikor helyenként 36 fokig emelkedhet a hőmérséklet.

Az időjárás kedden hozhatja a legnagyobb meleget, helyenként 36 fok is lehet

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Csütörtökön északnyugat felől vastagabb, összefüggőbb felhőzet érkezik, amely napközben kelet, délkelet felé vonul. A déli és délnyugati megyéket kevésbé érinti a felhőzet, de délután ott is megjelenhetnek magasszintű felhők. Helyenként kisebb eső, zápor kialakulhat, az északnyugatira forduló szél pedig többfelé megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között alakulhat.

Pénteken nyugatról kelet felé több hullámban felhősávok vonulnak át az ország felett, közöttük azonban mindenhol kisüthet a nap. Számottevő csapadék nem várható. Az északnyugati, nyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. Délután 26 és 32 fok közötti értékeket mérhetnek.

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A hétvégén is elérheti a 30 fokot a hőmérséklet

Szombaton kezdetben napos idő várható, majd a déli óráktól észak felől átmenetileg erősen megnövekedhet a felhőzet. Helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A szél északira, északnyugatira fordul, és nagy területen megerősödik. A maximum általában 26 és 32 fok között alakul, délkeleten azonban ennél néhány fokkal melegebb is lehet.

Vasárnap túlnyomóan derült vagy gyengén felhős, csapadékmentes időre van kilátás. Hajnalra többnyire 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, a szélvédett területeken kevéssel 10 fok alatti értékek is előfordulhatnak. Napközben 27–32 fok várható.

A jövő hét elején tovább fokozódik a kánikula

Hétfőn többnyire napos, illetve fátyolfelhős idő várható, csapadék nem valószínű. A nappali csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között alakulhat, miközben hajnalban 12–17 fok várható, a hidegre hajlamos helyeken pedig 10 fok alá is hűlhet a levegő.