Nehogy otthon felejtsd az esernyőt! Zivatar és jégeső miatt adtak ki figyelmeztetést

Csütörtökön többfelé beborult az ég, sok helyen eső, zápor és zivatar is kialakulhatott. Az időjárás-előrejelzés szerint nem lesz ez másként pénteken sem, míg a hétvége első napján már némi napsütésre van kilátás.

Ilyen időjárás várható a napokban / Fotó: Pexels

Ilyen időjárás várható a napokban

Pénteken továbbra is sok felhő lehet felettünk, és több helyen kialakulhat eső, zápor, helyenként zivatar is. Időnként azonban felszakadozhat a felhőzet, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Az északias szél élénk, helyenként erős marad. Hajnalban 11–17, délután mindössze 17–26 fok között alakulhat a hőmérséklet.

A HungaroMet Nonprofit Zrt. veszélyjelzésében erre a napra több vármegyére is elsőfokú, citromsárga riasztást adtak ki: az érintett területeken az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, de szélerősödés és jégeső is előfordulhat. Emellett az eső miatt is riasztást kapott néhány vármegye: az ország ezen részein 24 óra alatt több mint 20 mm csapadék hullhat.

Szombaton viszont már elkezd felszakadozni a felhőzet, és a péntekinél nyugodtabb időre van kilátás. Több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, habár elszórtan még kialakulhatnak kisebb záporok. Az északi, északkeleti szél továbbra is élénk marad. A reggel már kifejezetten frissnek ígérkezik: hajnalban akár 10–15, míg délután 19–26 fok várható, vagyis a hét közepéhez képest jóval hűvösebb időben telik a hétvége első napja - írja a Köpönyeg.

Vasárnap nagyrészt gomolyfelhős, napos idő valószínű, de főként keleten tartósan felhős körzetek is maradhatnak. A csapadék valószínűsége kicsi. Az északias szelet helyenként élénk lökések kísérhetik. A minimum általában 9 és 14 fok között alakul, a derült, szélvédett hidegre hajlamos helyeken viszont hűvösebb lehet az idő. A maximum 20 és 25 fok között várható.