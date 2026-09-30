Elérkezett szeptember utolsó napja, mégis a délutáni időjárás még mindig a nyárra hajaz az ősz helyett. A hétre nem tartogat sok meglepetést az időjárás, de néhol a hajnalok már meglehetősen csípősek lehetnek.

Fagyközeli hajnalokkal és kellemes őszi délutánokkal folytatja a hetet az időjárás. Fotó: Unsplash

Mutatjuk, mit tartogat az időjárás!

Szerdán (09.30.) az ország nagy részén derült, száraz idő várható, csupán délutántól az északi tájak fölé érkezhet néhány fátyolfelhő. A szél többnyire mérsékelt marad, Sopron környékén azonban időnként megélénkülhet a déli légmozgás - írja a Köpönyeg. A hajnal az ország északkeleti területein néhol már fagyközeli lesz, 1-11 fok között alakulnak a hőmérsékletek, míg délutánra 22-25 fok körülire melegszik a levegő.

Csütörtökön (10.01.) már fátyolfelhők szűrhetik a napsütést, de továbbra is marad a száraz idő. A keleties légmozgás a Dunántúlon élénk lehet, északnyugaton pedig erős lökések is előfordulhatnak. Hajnalban 2-12 fok várható, míg délután 21-25 fok.