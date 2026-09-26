Időjárás: dermesztően indul a reggel, aztán erre kell készülni

A következő napokban is hűvös hajnalokra kell készülni, de délután már kellemes őszi időjárás várható.

Hűvös reggelek jellemzik az őszi időjárást

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Ezt hozza az időjárás

Szombaton a reggeli pára- és ködfoltok feloszlása után több órás napsütésre számíthatunk, amit időnként gomolyfelhők zavarhatnak meg. Csapadékra kicsi az esély, a légmozgás pedig mérsékelt marad. Hajnalban 3–10, délután 20–23 fok várható.

Vasárnap derült vagy gyengén felhős, napos idő ígérkezik, csapadék nem valószínű. A szél többnyire mérsékelt marad, csak az északnyugati országrészben élénkülhet meg a légmozgás. Hajnalban 4–10 fokig hűl a levegő, az északi völgyekben és a Nyírségben ennél hidegebb is lehet. Délutánra 21–25 fokig melegszik a levegő - írja a Köpönyeg.