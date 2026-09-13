Dermesztő idővel indul a reggel, ezt ígérik az előrejelzések

Erős szélre, legfeljebb elszórtan előforduló záporokra számíthatunk. Az időjárás előrejelzések nem jósolnak felmelegedést a következő napokra.

Erős széllel tör ránk az időjárás

Fotó: @Tiut Vladut/Pexels

Ezt hozza az időjárás

Vasárnap túlnyomóan napos, gomolyfelhős időre készülhetünk, bár keleten még több felhő zavarhatja a napsütést. Számottevő csapadék nem valószínű, az északias szél viszont élénk marad. A reggel már kifejezetten friss lesz, a hidegre hajlamos helyeken 9 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet. Délután 20–25 fokig melegszik a levegő.

Hétfőn nyugat felől érkezhetnek felhők térségünkbe, de csapadék csak elszórtan, zápor formájában fordulhat elő. Az északias szél élénk széllökésekkel kísérheti a napot. Hajnalban 7–15, délután 21–27 fok várható - írja a Köpönyeg.

Kedden a nap első felében még előfordulhatnak felhősebb körzetek, ezt követően csökken a felhőzet és gomolyfelhős, napos idő várható. Kisebb eső, zápor nem kizárt. Az északias szél csak kevés helyen élénkül meg. A hajnali 8, 16 fokról délutánra 21 és 26 fok közé melegszik fel a levegő - írja a HungaroMet.

