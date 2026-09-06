Visszatér a kánikula, aztán brutális fordulat jön az időjárásban

Az időjárás hétfőn még igazi nyári arcát mutatja: többnyire derült, napos időre számíthatunk, fátyolfelhők mellett. A nap második felében gomolyfelhők is megjelenhetnek, de ezekből várhatóan nem alakul ki csapadék. A déli szél főként a Dunántúlon élénkülhet meg, a legmelegebb órákban pedig 25–32 fok várható.

Időjárás: visszatér a kánikula, majd hidegfront hozza meg a kora őszt

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Kedden továbbra is a napsütésé lesz a főszerep. Kevés fátyol- és gomolyfelhő jelenhet meg az égen, csapadékra azonban nem kell számítani. A déli, délnyugati szél elsősorban az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg. Hajnalban általában 9–17 fok lesz, a hidegre hajlamos területeken ennél is hűvösebb lehet, délután viszont 28–34 fokig emelkedik a hőmérséklet.

Szerdán még tovább fokozódik a meleg. A nap nagy részében derült, napos idő várható, délutántól azonban a Dunántúlon egyre több gomolyfelhő képződik. Ezekből egyre nagyobb eséllyel alakulhat ki zápor vagy zivatar. A déli szelet többfelé élénk, helyenként erős lökések kísérik, estétől pedig északnyugatira fordul a légmozgás.

A hőmérséklet szerdán hajnalban többnyire 10–17 fok között alakul, napközben azonban még 30–36 fokig melegszik a levegő.

Erős hidegfront hozza meg az őszies fordulatot

Csütörtökön már egy hidegfront határozza meg az időjárást. Megnövekszik a felhőzet, miközben a Tiszántúlon a front érkezése előtt még több órán át kisüthet a nap. Többfelé várható eső, zápor és zivatar, bár a csapadék pontos mennyisége és területi eloszlása egyelőre bizonytalan.

Az északnyugatira, nyugatira forduló szél többfelé megerősödik, helyenként viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalban 12–20, délután mindössze 20–30 fok várható. Északnyugaton lesz a leghűvösebb, keleten maradhat melegebb az idő.

Pénteken fokozatosan csökkenhet és szakadozhat a felhőzet, bár keleten és délkeleten továbbra is nagyobb eséllyel fordulhat elő eső vagy zápor. Az északi szél élénk marad. A hőmérséklet hajnalban 8–18, délután 19–25 fok között alakul.

A hétvégére már egyértelműen megérkezik a kora őszies idő. Szombaton gomolyfelhős, napos idő várható, miközben a csapadékhajlam csökken. Az északi szél továbbra is élénk lehet. Hajnalban 7–16, délután 20–26 fokra számíthatunk.

Vasárnap is többnyire gomolyfelhős, napos idő valószínű, és csak kevés helyen fordulhat elő eső vagy zápor. A minimum-hőmérséklet 6–15, a maximum pedig 20–26 fok között alakulhat.