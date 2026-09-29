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időjárás

Napos, száraz idő jön kedden, kellemes időjárás vár ránk

27 perce
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Kedden kellemes, napos időre számíthatunk, a napsütést legfeljebb néhány fátyolfelhő zavarhatja meg. A száraz idő mellett a hőmérséklet is kedvezően alakul, délután 22–26 fokig melegszik a levegő.
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időjárásidőhőmérséklet

Kedden az időjárás ismét nyugodt arcát mutatja, az ország nagy részén derült, napos és száraz idő várható. A szél többnyire mérsékelt marad, ugyanakkor a keleties légmozgás időnként megélénkülhet.

Időjárás: napos, száraz idő jön kedden, 26 fok is lehet
Időjárás: napos, száraz idő jön kedden, 26 fok is lehet Fotó: Shutterstock / Shutterstock

Napos, száraz idő jön

A reggeli órákban 1 és 11 fok közötti hőmérsékletre kell számítani, így többfelé kifejezetten hűvösen indulhat a nap. Napközben azonban gyorsan emelkedik a hőmérséklet, a legmagasabb értékek 22 és 26 fok között alakulnak.

Az égbolt jellemzően derült marad, csupán kevés fátyolfelhő jelenhet meg. Csapadékra nem kell számítani, így az időjárás kedvező feltételeket teremt a szabadtéri programokhoz is.

A keleties szél időnként megélénkülhet, de jelentős szélerősödésre nem kell készülni. Összességében nyugodt, száraz és napos nap várható országszerte.

 

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