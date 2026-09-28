Kemény telet jelezhet a Mihály-napi időjárás: mutatjuk, mire kell figyelni

Szeptember 29-e, Mihály napja régen az esztendő egyik fontos fordulópontjának számított. A mezőgazdasági munkák jelentős része ekkorra már befejeződött, közeledett a tél, a hideg, így a gazdák különösen nagy figyelmet fordítottak az időjárásra. Az egyik legismertebb Mihály-napi népi regula így szól: „Szent Mihálykor keleti szél, igen kemény telet ígér.”

Mihály-napi időjárás: kemény telet jósol a régi népi regula. Fotó: Unsplash

Egy másik megfigyelés a fecskékhez kötődött: „Ha Szent Mihály napján itt van még a fecske, karácsonyig legelhet a kecske.” Vagyis ha a költöző madarak még nem indultak útnak, a hagyomány szerint hosszabb, enyhébb őszre lehetett számítani.

Milyen időjárás várhat ránk?

Az idei időjárás azért is érdekes, mert a jelenlegi előrejelzés szerint Mihály napján keleti szél fújhat Magyarországon, amely időnként meg is élénkülhet.

Ha tehát kizárólag a régi regulából indulnánk ki, ez kemény telet vetítene előre.

A tényleges időjárás azonban egyelőre egyáltalán nem a tél közeledtét mutatja. A HungaroMet szerint hétfőn és kedden is derült, napos és száraz idő várható, csupán hajnalban képződhet helyenként pára vagy köd.

A reggelek már hűvösek lesznek: általában 4–10 fokig csökken a hőmérséklet, a hidegre hajlamos, szélcsendes helyeken pedig fagypont közelébe is hűlhet a levegő. Kedden délután ugyanakkor 22–25 fokot mérhetünk.

Egyelőre várat magára az igazi őszi lehűlés

A következő napokban sem látszik jelentős időjárási fordulat. A HungaroMet előrejelzése alapján továbbra is sok napsütés és többnyire száraz idő körvonalazódik, a nappali csúcshőmérséklet pedig még kora őszies tartományban maradhat.