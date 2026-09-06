Visszatér a nyárias idő – 30 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet

Az időjárás szombat estétől egyre szárazabbra fordul: északnyugat felől tovább csökken a felhőzet, és az ország nagy részén kiderül az ég. Délnyugaton, valamint helyenként északon és északkeleten ugyanakkor maradhatnak felhősebb körzetek.

Az időjárás vasárnap már országszerte naposra és szárazra fordul

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A nappali csapadék késő estére mindenütt lecseng, ezt követően már száraz idő várható. Az északnyugati szél időnként megélénkülhet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 13 és 18 Celsius-fok között alakul. A hidegre hajlamos, szélcsendes északi és északkeleti területeken azonban ennél több fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek – tájékoztat a HungaroMet.

Vasárnap nem várható csapadék

Vasárnap általában derült vagy gyengén felhős, napos idő várható. Északkeleten és délnyugaton valamivel több gomolyfelhő jelenhet meg, de csapadék ezeken a területeken sem valószínű.

Hétfőn akár 31 fokig is emelkedhet a hőmérséklet

Hétfőn folytatódik a többnyire derült vagy gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő. A légmozgás jellemzően mérsékelt marad, ugyanakkor az Északnyugat-Dunántúlon megélénkülhet a déli szél.

Hajnalra általában 9 és 15 fok közé hűl le a levegő, a hidegre hajlamos helyeken azonban 9 fok alatti értékek is előfordulhatnak. Napközben erősödik a felmelegedés, a csúcshőmérséklet 25 és 31 fok között alakulhat.