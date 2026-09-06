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időjárás

Visszatér a nyárias idő – 30 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet

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Szombat estére fokozatosan megszűnik a csapadék, vasárnap pedig már országszerte napos, száraz időre lehet számítani. Az időjárás hétfőn is nyugodt marad, miközben a nappali felmelegedés tovább erősödik, és helyenként 30 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet.
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időjárásszáraz időnapsütés

Az időjárás szombat estétől egyre szárazabbra fordul: északnyugat felől tovább csökken a felhőzet, és az ország nagy részén kiderül az ég. Délnyugaton, valamint helyenként északon és északkeleten ugyanakkor maradhatnak felhősebb körzetek.

Az időjárás vasárnap már országszerte naposra és szárazra fordul
Az időjárás vasárnap már országszerte naposra és szárazra fordul
Fotó: Unsplash

A nappali csapadék késő estére mindenütt lecseng, ezt követően már száraz idő várható. Az északnyugati szél időnként megélénkülhet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 13 és 18 Celsius-fok között alakul. A hidegre hajlamos, szélcsendes északi és északkeleti területeken azonban ennél több fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek – tájékoztat a HungaroMet.

Vasárnap nem várható csapadék

Vasárnap általában derült vagy gyengén felhős, napos idő várható. Északkeleten és délnyugaton valamivel több gomolyfelhő jelenhet meg, de csapadék ezeken a területeken sem valószínű.

Az északnyugati, északi szél sokfelé megélénkül, helyenként erős széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 24 és 28 fok között várható.

Hétfőn akár 31 fokig is emelkedhet a hőmérséklet

Hétfőn folytatódik a többnyire derült vagy gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő. A légmozgás jellemzően mérsékelt marad, ugyanakkor az Északnyugat-Dunántúlon megélénkülhet a déli szél.

Hajnalra általában 9 és 15 fok közé hűl le a levegő, a hidegre hajlamos helyeken azonban 9 fok alatti értékek is előfordulhatnak. Napközben erősödik a felmelegedés, a csúcshőmérséklet 25 és 31 fok között alakulhat.

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