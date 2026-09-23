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időjárás

Marad a hűvös, őszi időjárás, de a viharos szelekből sem lesz hiány

1 órája
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Szinte egyik napról a másikra beköszöntött az ősz, de a hűvösebb idővel olyan erős széllökések jöttek, hogy még a falevelek is gyorsabban hullanak a kelleténél. Mutatjuk, mit tartogat az időjárás!
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időjáráshőmérsékletszél

A hidegfrontnak köszönhetően szinte egy éjszaka alatt belecsöppentünk az ősz közepébe, ráadásul még a szél sem kímél minket. Szerencsére úgy tűnik ez a hűvösebb időjárás még marad pár napra, de hamarosan az esernyő is kötelező kellék lesz.

Mutatjuk, mit tartogat az időjárás!
Mutatjuk, mit tartogat az időjárás! (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Mutatjuk, mit tartogat az időjárás!

Szerdán (09.23.) egy igazi őszi nap vár ránk: változóan felhős lesz az ég, szórványosan, kis mennyiségű csapadékkal. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19–23, a legalacsonyabb pedig 10–14 fok körül alakul. Szélből nem lesz hiány, sőt időnként erős széllökések is lehetnek, ami hűvösebb hőérzetet eredményez.

Csütörtökön (09.24.) napos és felhős időszakok váltják egymást, csapadék már csak elvétve, futó zápor formájában fordulhat elő - írja a Köpönyeg. Maradnak a hűvösebb hajnalok: a hőmérséklet maximumok 19–22 fok között alakulnak, míg a minimumok 9–13 fok körül várhatók. Az északnyugati szél többfelé élénk marad, de fokozatosan mérséklődik. Erre a napra a HungaroMet elsőfokú figyelmeztetést adott ki Vas és Zala vármegyére a zivatarok miatt.

 

 

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